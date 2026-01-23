DAX 24.554 +1,0%ESt50 5.955 +1,1%MSCI World 4.554 +0,2%Top 10 Crypto 10,73 -1,9%Nas 23.685 -0,7%Bitcoin 69.386 -1,8%Euro 1,1947 -0,2%Öl 70,43 -0,6%Gold 5.128 -4,7%
Marktkap. 274,72 Mio. EUR

KGV 22,61 Div. Rendite 2,01%
Deutsche Bank AG

STRATEC SE Hold

10:21 Uhr
STRATEC SE Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Stratec von 27 auf 26 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Ziele für 2025 dürften erreicht worden sein, schrieb Jan Koch in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick auf den Bericht zum vierten Quartal. Das Rekordquartal aus dem Vorjahr lege allerdings eine hohe Hürde. Die Ziele für 2026 erwartet er eher konservativ./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 08:02 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
STRATEC SE		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
26,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
22,75 €		 Abst. Kursziel*:
14,29%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
22,45 €		 Abst. Kursziel aktuell:
15,81%
Analyst Name:
Jan Koch 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
34,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

