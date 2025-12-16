DAX24.230 +0,2%Est505.753 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,16 -7,1%Nas23.057 -0,6%Bitcoin73.640 +0,2%Euro1,1750 ±-0,0%Öl60,24 -0,2%Gold4.286 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Bayer BAY001 Tesla A1CX3T TUI TUAG50 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Volkswagen (VW) vz. 766403 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Allianz 840400 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Asiens Börsen in Rot -- Stabilus kündigt Aktienrückkauf an -- Nordex erhält Großauftrag -- Ford mit Riesen-Abschreibung für Elektroauto-Schwenk
Top News
Ausblick: Micron Technology gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt Ausblick: Micron Technology gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Stiftung Warentest zeichnet finanzen.net ZERO erneut als 'Kostensieger' aus Stiftung Warentest zeichnet finanzen.net ZERO erneut als 'Kostensieger' aus
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
US-Aktien als Basis für langfristiges Wachstum? Mit diesem ETF von Amundi erhältst du Zugang zu den größten Unternehmen der Welt.

ÜBERBLICK/Anstehende Indexänderungen zum 22. Dezember

16.12.25 06:19 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Airtel Africa
3,68 EUR 0,16 EUR 4,55%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Asseco Poland S.A.Shs
50,45 EUR -1,60 EUR -3,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
AUMOVIO
42,40 EUR -0,30 EUR -0,70%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Carvana Co Registered Shs -A-
374,65 EUR -7,30 EUR -1,91%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Comfort Systems USA IncShs
813,00 EUR -18,00 EUR -2,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
CRH plc
107,60 EUR -0,60 EUR -0,55%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
DiaSorin S.p.A.Az.
62,38 EUR -0,86 EUR -1,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Formycon AG
23,30 EUR -0,25 EUR -1,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Gerresheimer AG
27,74 EUR -0,12 EUR -0,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
HelloFresh
5,54 EUR -0,08 EUR -1,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Hemnet AB Registered Shs
16,11 EUR 0,13 EUR 0,81%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Huber + Suhner AG
144,00 CHF -10,00 CHF -6,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
LANXESS AG
16,87 EUR -0,54 EUR -3,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
LKQ Corp.
25,80 EUR -0,40 EUR -1,53%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
LPKF Laser & Electronics AG
5,49 EUR -0,04 EUR -0,72%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Mohawk Industries Inc.
93,50 EUR -1,50 EUR -1,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Ocado Group PLC
2,57 EUR 0,07 EUR 2,80%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Ottobock
69,60 EUR -0,10 EUR -0,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SEB S.A.
50,40 EUR -0,15 EUR -0,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Solstice Advanced Materials Inc Registered Shs When-issued
40,37 EUR -1,03 EUR -2,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
STRATEC SE
21,80 EUR -0,20 EUR -0,91%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Tate & Lyle PLC Registered Shs
4,18 EUR 0,02 EUR 0,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA
7,91 EUR 0,12 EUR 1,48%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
TKMS thyssenkrupp Marine Systems
64,75 EUR -1,25 EUR -1,89%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
tonies
9,35 EUR 0,12 EUR 1,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
17,69 EUR -0,51 EUR -2,80%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Verisure PLC Registered Shs
13,79 EUR 0,27 EUR 2,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Folgende Änderungen werden zum Handelsbeginn am 22. Dezember wirksam:

===

+ MDAX

Wer­bung

AUFNAHME

- Aumovio

- TKMS

HERAUSNAHME

- Gerresheimer

- Hellofresh

+ SDAX

AUFNAHME

- Gerresheimer

- Hellofresh

- Ottobock

- PSI Software

- Tonies

- Verbio

HERAUSNAHME

- Amadeus Fire

- Formycon

- LPKF

- Procredit

- Stratec

- Thyssenkrupp Nucera

+ TECDAX

Wer­bung

AUFNAHME

- Ottobock

HERAUSNAHME

- PNE

+ STOXX-600

AUFNAHME

- Airtel Africa

- Asseco Poland

- De Longhi

- Huber + Suhner

- Quilter

- Verisure

HERAUSNAHME

- Diasorin

- Hemnet

- Lanxess

- Ocado

- SEB

- Tate & Lyle

+ S&P-500

AUFNAHME

- Carvana

- Comfort Systems USA

Wer­bung

- CRH

HERAUSNAHME

- LKQ

- Mohawk Industries

- Solstice Advanced Materials

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/cln

(END) Dow Jones Newswires

December 16, 2025 00:20 ET (05:20 GMT)

In eigener Sache

Übrigens: Carvana und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Airtel Africa

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airtel Africa

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu TKMS thyssenkrupp Marine Systems

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu TKMS thyssenkrupp Marine Systems

DatumRatingAnalyst
15.12.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems BuyDeutsche Bank AG
09.12.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems BuyDeutsche Bank AG
09.12.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems UnderperformBernstein Research
08.12.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems UnderperformBernstein Research
03.12.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems UnderperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
15.12.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems BuyDeutsche Bank AG
09.12.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems BuyDeutsche Bank AG
26.11.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
22.10.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
09.12.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems UnderperformBernstein Research
08.12.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems UnderperformBernstein Research
03.12.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems UnderperformBernstein Research
24.11.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems UnderperformBernstein Research
21.10.2025TKMS thyssenkrupp Marine Systems UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für TKMS thyssenkrupp Marine Systems nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen