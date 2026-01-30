DAX24.534 +0,9%Est505.944 +0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,83 -1,9%Nas23.562 -0,5%Bitcoin69.726 -1,3%Euro1,1891 -0,7%Öl70,78 -0,1%Gold5.025 -6,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Microsoft 870747 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y adidas A1EWWW Apple 865985 Deutsche Bank 514000 Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F Infineon 623100 Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX legt zu -- Wall Street tiefer -- Apple steigert Umsatz und Gewinn -- BioNTech, Rüstungsaktien, Tesla, adidas, ASTA Energy, Novo Nordisk, NVIDIA im Fokus
Top News
Salesforce: Kaufgelegenheit wegen übertriebener KI-Sorgen. Drei Schutzwälle hat der Konzern. Wann zuschlagen? Salesforce: Kaufgelegenheit wegen übertriebener KI-Sorgen. Drei Schutzwälle hat der Konzern. Wann zuschlagen?
American Express-Aktie verliert dennoch: Umsatz und Gewinn gestiegen American Express-Aktie verliert dennoch: Umsatz und Gewinn gestiegen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Top-News: Das war diese Woche wichtig

Crash bei BTC & Co.Krypto-Markt bricht ein: Anleger fliehen in Scharen aus Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.

Krypto-Markt bricht ein: Anleger fliehen in Scharen aus Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.

Heftige Preisverluste zeigen sich am Freitag am Kyptomarkt. Betroffen ist nicht nur das Kryptourgestein Bitcoin, sondern auch Altcoins.
Software-Riese mit ZahlenSAP-Aktie sackt nach Rückkauf-Ankündigung ab: Gewinn steigt deutlich - Umsatz leicht unter den Erwartungen

SAP-Aktie sackt nach Rückkauf-Ankündigung ab: Gewinn steigt deutlich - Umsatz leicht unter den Erwartungen

Rüstung im FokusDroneShield-Aktie tiefrot: Kapitalerhöhung belastet Kursverlauf trotz Rekordjahr

DroneShield-Aktie tiefrot: Kapitalerhöhung belastet Kursverlauf trotz Rekordjahr

QuartalsbilanzMicrosoft-Aktie wegen hoher KI-Ausgaben tiefrot: Umsatzsprung lässt auch Gewinne steigen

Microsoft-Aktie wegen hoher KI-Ausgaben tiefrot: Umsatzsprung lässt auch Gewinne steigen

Zahlen vorgelegtDroneShield-Aktie bricht ein: Sales-Pipeline sinkt, Umsatz springt hoch

DroneShield-Aktie bricht ein: Sales-Pipeline sinkt, Umsatz springt hoch

Kaufempfehlungen KW 5Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

AufbruchsstimmungRigetti- und Quantum Computing-Aktie im Blick: Kurssprung bei den D-Wave-Rivalen voraus?

Rigetti- und Quantum Computing-Aktie im Blick: Kurssprung bei den D-Wave-Rivalen voraus?

Hohe VolatilitätEdelmetalle unter Druck: Gold und Silber geben nach Höchstständen deutlich nach

Edelmetalle unter Druck: Gold und Silber geben nach Höchstständen deutlich nach

Abwärtstrend bleibtDeutsche Telekom-Aktie tiefer: 52-Wochen-Tief bleibt in Sichtweite

Deutsche Telekom-Aktie tiefer: 52-Wochen-Tief bleibt in Sichtweite

TeilübernahmePUMA-Aktie hebt ab: Chinesische Anta Sports wird zum größten Aktionär

PUMA-Aktie hebt ab: Chinesische Anta Sports wird zum größten Aktionär

WachstumsmarktNovo Nordisk-Aktie etwas tiefer: Citigroup mahnt zur Geduld - Marktführer im Bewertungscheck

Novo Nordisk-Aktie etwas tiefer: Citigroup mahnt zur Geduld - Marktführer im Bewertungscheck

Quantencomputing-KonferenzQubits 2026: D-Wave & Co. präsentieren Fortschritte im Quantencomputing

Qubits 2026: D-Wave & Co. präsentieren Fortschritte im Quantencomputing

Expansion im FokusAktien von Rheinmetall, OHB, RENK, HENSOLDT, TKMS: Satelliten-Projekt und CSG-IPO bewegen Sektor

Aktien von Rheinmetall, OHB, RENK, HENSOLDT, TKMS: Satelliten-Projekt und CSG-IPO bewegen Sektor

AktienbewertungUBS AG: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie erhält Neutral

UBS AG: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie erhält Neutral

Kein BörsengangRipple bleibt privat: Milliardenbewertung und Zukunftsstrategie

Ripple bleibt privat: Milliardenbewertung und Zukunftsstrategie

StudienergebnisseRoche-Aktie trotzdem mit Minus: Positive Ergebnisse in Phase-2-Studie für Abnehmspritze

Roche-Aktie trotzdem mit Minus: Positive Ergebnisse in Phase-2-Studie für Abnehmspritze

Nach Mega-RallyIst die Schaeffler-Aktie zu heiß gelaufen? Anleger nehmen Gewinne mit

Ist die Schaeffler-Aktie zu heiß gelaufen? Anleger nehmen Gewinne mit

Facebook-Mutter zieht BilanzMeta-Aktie höher: Facebook-Mutter übertrifft alle Erwartungen - Kräftige KI-Ausgaben geplant

Meta-Aktie höher: Facebook-Mutter übertrifft alle Erwartungen - Kräftige KI-Ausgaben geplant

"Top Pick 2026"Infineon-Aktie vor den Zahlen: Analysten setzen auf Wachstum und technologische Stärke

Infineon-Aktie vor den Zahlen: Analysten setzen auf Wachstum und technologische Stärke

Joint VentureRheinmetall, RENK & Co. im Fokus: Rheinmetall und OHB bestätigen Kooperationsgespräche

Rheinmetall, RENK & Co. im Fokus: Rheinmetall und OHB bestätigen Kooperationsgespräche

AnalystenlobMicron Technology-Aktie auf Rekordkurs: Milliardeninvestition in neue Speicherchipfabrik treibt an

Micron Technology-Aktie auf Rekordkurs: Milliardeninvestition in neue Speicherchipfabrik treibt an

Krankenversicherer legt vorUnitedHealth-Aktie tiefrot: Erster Umsatzrückgang seit 1989 erwartet

UnitedHealth-Aktie tiefrot: Erster Umsatzrückgang seit 1989 erwartet

Ungebremster KI-BoomASML-Aktie dreht ins Minus: Umsatzsprung im Schlussquartal und Aktienrückkauf angekündigt

ASML-Aktie dreht ins Minus: Umsatzsprung im Schlussquartal und Aktienrückkauf angekündigt

Buy-Rating bleibtBioNTech-Aktie ist 2026 stark gestartet - Analyst bleibt optimistisch

BioNTech-Aktie ist 2026 stark gestartet - Analyst bleibt optimistisch

BewährungsprobenBYD-Aktie unter der Lupe: Diese drei Faktoren könnten 2026 über den Kurs entscheiden

BYD-Aktie unter der Lupe: Diese drei Faktoren könnten 2026 über den Kurs entscheiden

Verteidigungssektor im FokusAktien von RENK, Rheinmetall, HENSOLDT, TKMS, CSG & OHB: So bewegen sich die Rüstungstitel

Aktien von RENK, Rheinmetall, HENSOLDT, TKMS, CSG & OHB: So bewegen sich die Rüstungstitel

Giganten im ÜberblickBilanzen & Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Bilanzen & Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Bilanz im FokusErste Schätzungen: Mercedes-Benz gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Erste Schätzungen: Mercedes-Benz gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

iKonzern mit ZahlenApple-Aktie tiefer: Umsatz- und Gewinnplus im Weihnachtsquartal - Lieferengpässe bei Chips

Apple-Aktie tiefer: Umsatz- und Gewinnplus im Weihnachtsquartal - Lieferengpässe bei Chips

Börsenneuling im BlickIPO-Hype und erste Dämpfer: CSG-Aktie in Woche eins - so reagieren Rheinmetall, HENSOLDT, RENK, OHB und TKMS

IPO-Hype und erste Dämpfer: CSG-Aktie in Woche eins - so reagieren Rheinmetall, HENSOLDT, RENK, OHB und TKMS

Attraktives InvestmentBayer-Aktie fällt nach Hoch letztlich zurück - Analysten sehen dennoch Chancen für 2026

Bayer-Aktie fällt nach Hoch letztlich zurück - Analysten sehen dennoch Chancen für 2026

UmsatzrückgangTesla-Aktie gibt ab: Erstes Jahr mit Umsatzrückgang - Gewinne besser als erwartet

Tesla-Aktie gibt ab: Erstes Jahr mit Umsatzrückgang - Gewinne besser als erwartet