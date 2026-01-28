DAX24.309 -2,1%Est505.892 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,01 -5,4%Nas23.533 -1,4%Bitcoin70.522 -5,3%Euro1,1958 ±0,0%Öl70,73 +2,9%Gold5.355 -1,1%
Bayer-Aktie fällt nach Hoch letztlich zurück - Analysten sehen dennoch Chancen für 2026

29.01.26 17:57 Uhr
Bayer-Aktie nach Hoch letztlich schwächer - Glyphosat-Rechtsstreit, Pharmapipeline & Co. im Fokus | finanzen.net

Nach einem neuen 52-Wochen-Hoch verliert die Bayer-Aktie etwas an Schwung. Analysten sehen dennoch attraktive Chancen für 2026.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BASF
46,00 EUR 0,09 EUR 0,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Bayer
43,91 EUR -0,92 EUR -2,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Aktie gibt nach Hoch leicht nach
• Hoffnung auf Ende des Glyphosat-Streits
• Pipeline im Pharmabereich treibt Bewertung

Bayer-Aktie kommt von Hoch zurück

Am Dienstag erreichte die Bayer-Aktie bei 46,74 Euro noch ein neues 52-Wochen-Hoch. Am Mittwoch gaben die Bayer-Aktien jedoch leicht nach und entfernten sich damit ein Stück von ihrem Vortageshoch. Am Donnerstag setzen sich die Verluste fort: Letztlich verlor die Bayer-Aktie im XETRA-Handel 2,60 Prozent auf 44,02 Euro. Mit einem Plus von 22 Prozent im laufenden Jahr bleiben sie jedoch der erfolgreichste Titel im DAX (Stand: Schlusskurs vom 28.01.2025).

Hoffnung auf Ende des Glyphosat-Rechtsstreits

Seit Dezember hatten die Anleger vor allem auf eine baldige Klärung der langwierigen Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten in den USA gesetzt, was zu einer Neubewertung geführt hatte. Gleichzeitig haben sich die Aussichten für das Pharmageschäft deutlich verbessert, und Sorgen über eine drohende Patentlücke sind dank erfolgreicher neuer Präparate und vielversprechender Entwicklungsprojekte weitgehend verflogen.

Analysten: Bayer attraktives Investment für 2026

Die Analysten der Investmentbank Kepler Cheuvreux zählen Bayer neben BASF zu den attraktivsten Investments im deutschen Chemiesektor für 2026. Sie betonen ebenfalls, dass die Belastungen durch die Glyphosat-Thematik allmählich nachlassen. Dabei handelt es sich um Vorwürfe zu Krebsrisiken des Unkrautvernichters, den Bayer 2018 mit der Übernahme von Monsanto übernommen hatte. Ein richtungsweisendes Urteil des US Supreme Court steht noch aus. Darüber hinaus heben die Analysten hervor, dass Bayers Pipeline im Bereich Life Sciences deutlich an Fahrt gewonnen hat.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock, Lukassek / Shutterstock.com

Analysen zu Bayer

DatumRatingAnalyst
23.01.2026Bayer OverweightJP Morgan Chase & Co.
20.01.2026Bayer OverweightBarclays Capital
19.01.2026Bayer KaufenDZ BANK
19.01.2026Bayer BuyGoldman Sachs Group Inc.
19.01.2026Bayer NeutralUBS AG
