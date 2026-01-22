DAX 24.856 +1,2%ESt50 5.956 +1,3%MSCI World 4.501 +0,0%Top 10 Crypto 11,66 -2,6%Nas 23.436 +0,9%Bitcoin 76.258 +0,2%Euro 1,1739 -0,2%Öl 64,45 +0,1%Gold 4.953 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 DroneShield A2DMAA BioNTech (ADRs) A2PSR2 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 Carl Zeiss Meditec 531370 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 BASF BASF11 RENK RENK73 Volkswagen (VW) vz. 766403 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil erwartet -- Asiens Börsen leicht im Plus -- Intel mit Umsatzrückgang -- BASF mit stärkerem Gewinnrückgang als erwartet -- Goldpreis, Nintendo im Fokus
Top News
Webinar: Volatilität im Kryptomarkt verstehen - Short- und gehebelte Krypto-ETPs einfach erklärt Webinar: Volatilität im Kryptomarkt verstehen - Short- und gehebelte Krypto-ETPs einfach erklärt
Nintendo-Aktie stark: Switch 2 bricht Verkaufsrekord - Preiserhöhungen voraus? Nintendo-Aktie stark: Switch 2 bricht Verkaufsrekord - Preiserhöhungen voraus?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Bayer Aktie

Kaufen
Verkaufen
Bayer Aktien-Sparplan
44,17 EUR +0,14 EUR +0,32 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 41,93 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,57%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN BAY001

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000BAY0017

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol BAYZF

JP Morgan Chase & Co.

Bayer Overweight

08:01 Uhr
Bayer Overweight
Aktie in diesem Artikel
Bayer
44,17 EUR 0,14 EUR 0,32%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Richard Vosser sieht mit Blick auf die Ergebnisse des vierten Quartals Überraschungspotenzial, wie er am Donnerstagabend in seinem Ausblick auf den Bericht Ende Februar schrieb. Zu verdanken dürfte dies einer besseren Entwicklung im Agrarbereich sein. Die Ziele der Leverkusener für 2026 dürften dem Marktkonsens seit dem dritten Quartal entsprechen./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 21:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock

Zusammenfassung: Bayer Overweight

Unternehmen:
Bayer		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
50,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
44,00 €		 Abst. Kursziel*:
13,64%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
44,17 €		 Abst. Kursziel aktuell:
13,20%
Analyst Name:
Richard Vosser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
36,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Bayer

08:01 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.01.26 Bayer Overweight Barclays Capital
19.01.26 Bayer Kaufen DZ BANK
19.01.26 Bayer Buy Goldman Sachs Group Inc.
19.01.26 Bayer Neutral UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Bayer

Dow Jones Neues Sehvermögen Bayer-Aktie freundlich: FDA gibt Netzhaut-Zelltherapie Orphan-Drug-Status Bayer-Aktie freundlich: FDA gibt Netzhaut-Zelltherapie Orphan-Drug-Status
EQS Group EQS-PVR: Bayer Aktiengesellschaft: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
finanzen.net Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 beendet die Donnerstagssitzung mit Gewinnen
finanzen.net Bayer Aktie News: Bayer zieht am Nachmittag an
finanzen.net Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 am Donnerstagnachmittag mit Kursplus
finanzen.net Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 am Mittag mit Zuschlägen
finanzen.net Bayer Aktie News: Bayer steigt am Donnerstagmittag
finanzen.net Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 beginnt Donnerstagssitzung mit Gewinnen
finanzen.net Bayer Aktie News: Bayer gewinnt am Vormittag an Fahrt
EQS Group EQS-PVR: Bayer Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Zacks Bayer Aktiengesellschaft (BAYRY) is a Great Momentum Stock: Should You Buy?
EQS Group EQS-PVR: Bayer Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Zacks Bayer Shares Jump as Supreme Court Agrees to Review Key Roundup Case
EQS Group EQS-PVR: Bayer Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Zacks Bayer Stock Jumps on Nubeqa Outlook, Presents Pharma Strategy
Deutsche Welle Why Trump backs Bayer in Roundup weedkiller cancer battle
Deutsche Welle Why Trump backs Bayer in Roundup weedkiller cancer battle
RSS Feed
Bayer zu myNews hinzufügen