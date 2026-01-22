JP Morgan Chase & Co.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Richard Vosser sieht mit Blick auf die Ergebnisse des vierten Quartals Überraschungspotenzial, wie er am Donnerstagabend in seinem Ausblick auf den Bericht Ende Februar schrieb. Zu verdanken dürfte dies einer besseren Entwicklung im Agrarbereich sein. Die Ziele der Leverkusener für 2026 dürften dem Marktkonsens seit dem dritten Quartal entsprechen./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 21:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2026 / 00:15 / GMT

