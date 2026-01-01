OTS: Vetter Pharma International / Eine der größten Einzelinvestitionen der ...
Eine der größten Einzelinvestitionen der Unternehmensgeschichte -
Pharmadienstleister Vetter Pharma baut neuen Standort im Saarland
(FOTO)
Ravensburg (ots) - Langfristige Investitionsstrategie konzentriert sich auf
Europa und USA
- Initiales Investitionsvolumen in Saarlouis von 480 Millionen Euro
- Baustart im zweiten Quartal 2026
- Start der Medikamentenherstellung für 2031 geplant
Vetter, einer der weltweit führenden Pharmadienstleister für die Herstellung
injizierbarer Medikamente, bestätigt im Rahmen eines Treffens mit der
saarländischen Landesregierung in der Staatskanzlei sein Bauvorhaben für eine
neue, hochmoderne Produktionsstätte in Saarlouis. Damit unterstreicht das
Familienunternehmen seine langfristige Wachstumsstrategie und sein Bekenntnis
zum Standort Deutschland. Der Baustart ist für das zweite Quartal 2026 geplant.
Für den ersten Bauabschnitt des Produktionswerks ist ein Investitionsvolumen von
knapp einer halben Milliarde Euro geplant. Die Inbetriebnahme des Standorts soll
im Jahr 2031 erfolgen.
Bereits Ende 2024 hat Vetter das rund 40 Hektar große Industriegelände in
Saarlouis erworben. Die Entscheidung für die Ansiedelung im Saarland basiert auf
langfristigen strategischen Überlegungen und überzeugenden Standortfaktoren. Die
Europäische Kommission hat staatliche Beihilfen in Höhe von bis zu 47 Millionen
Euro für das umfangreiche Bauprojekt genehmigt. Langfristig sieht Vetter die
mögliche Schaffung von bis zu 2.000 Arbeitsplätzen am Standort. Die Rekrutierung
beginnt, sobald die baulichen Voraussetzungen geschaffen sind. Offene Positionen
werden dann auf der Vetter-Internetseite veröffentlicht.
"Mit dem Bau unserer neuen Produktionsstätte in Saarlouis setzen wir einen
wichtigen Meilenstein auf unserem nachhaltigen Wachstumskurs. Langfristiger
Erfolg entsteht durch die richtige Balance zwischen Stabilität und gezielter
Expansion", betont Senator h.c. Udo J. Vetter, Vorsitzender des
Unternehmensbeirats und Mitglied der Inhaberfamilie. "Wir haben großes Vertrauen
in das Saarland und sind stolz, mit unseren Investitionen den
Wirtschaftsstandort Deutschland zu stärken. Zugleich bekräftigen wir unser
langfristiges Engagement als Familienunternehmen auf dem globalen Pharmamarkt -
einschließlich unserer fortlaufenden Investitionen in den USA."
Auch die saarländische Landesregierung begrüßt diese Entscheidung. "Wir freuen
uns über den Entschluss von Vetter für Saarlouis als neuen Produktionsstandort.
Das ist ein starkes Signal für die Zukunft des Saarlandes und ein Erfolg der
Ansiedlungsbemühungen", so die saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger.
Wirtschaftsminister Jürgen Barke ergänzt: "Die geplante Investition bedeutet
eine Diversifizierung unserer Wirtschaft und schafft neue Arbeitsplätze in einem
Markt mit Zukunft. Das stärkt das Saarland im Strukturwandel und trägt zur
nachhaltigen Entwicklung unserer Innovations- und Industrielandschaft bei."
Seit über 75 Jahren steht Vetter für Qualität, Innovation und Verantwortung in
der pharmazeutischen Produktion und verhilft Patienten weltweit zu mehr
Lebensqualität. Um der wachsenden Nachfrage und den steigenden
Marktanforderungen gerecht zu werden, investiert das Unternehmen gezielt in
seine bestehenden Standorte in Deutschland, Österreich und den USA. Mit dem
neuen Standort in Saarlouis erweitert Vetter seine Produktionskapazitäten noch
einmal signifikant.
