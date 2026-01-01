OTS: Vetter Pharma International / Eine der größten Einzelinvestitionen der ...

Eine der größten Einzelinvestitionen der Unternehmensgeschichte -

Pharmadienstleister Vetter Pharma baut neuen Standort im Saarland

(FOTO)

Ravensburg (ots) - Langfristige Investitionsstrategie konzentriert sich auf

Europa und USA

- Initiales Investitionsvolumen in Saarlouis von 480 Millionen Euro

- Baustart im zweiten Quartal 2026

- Start der Medikamentenherstellung für 2031 geplant

Vetter, einer der weltweit führenden Pharmadienstleister für die Herstellung

injizierbarer Medikamente, bestätigt im Rahmen eines Treffens mit der

saarländischen Landesregierung in der Staatskanzlei sein Bauvorhaben für eine

neue, hochmoderne Produktionsstätte in Saarlouis. Damit unterstreicht das

Familienunternehmen seine langfristige Wachstumsstrategie und sein Bekenntnis

zum Standort Deutschland. Der Baustart ist für das zweite Quartal 2026 geplant.

Für den ersten Bauabschnitt des Produktionswerks ist ein Investitionsvolumen von

knapp einer halben Milliarde Euro geplant. Die Inbetriebnahme des Standorts soll

im Jahr 2031 erfolgen.

Bereits Ende 2024 hat Vetter das rund 40 Hektar große Industriegelände in

Saarlouis erworben. Die Entscheidung für die Ansiedelung im Saarland basiert auf

langfristigen strategischen Überlegungen und überzeugenden Standortfaktoren. Die

Europäische Kommission hat staatliche Beihilfen in Höhe von bis zu 47 Millionen

Euro für das umfangreiche Bauprojekt genehmigt. Langfristig sieht Vetter die

mögliche Schaffung von bis zu 2.000 Arbeitsplätzen am Standort. Die Rekrutierung

beginnt, sobald die baulichen Voraussetzungen geschaffen sind. Offene Positionen

werden dann auf der Vetter-Internetseite veröffentlicht.

"Mit dem Bau unserer neuen Produktionsstätte in Saarlouis setzen wir einen

wichtigen Meilenstein auf unserem nachhaltigen Wachstumskurs. Langfristiger

Erfolg entsteht durch die richtige Balance zwischen Stabilität und gezielter

Expansion", betont Senator h.c. Udo J. Vetter, Vorsitzender des

Unternehmensbeirats und Mitglied der Inhaberfamilie. "Wir haben großes Vertrauen

in das Saarland und sind stolz, mit unseren Investitionen den

Wirtschaftsstandort Deutschland zu stärken. Zugleich bekräftigen wir unser

langfristiges Engagement als Familienunternehmen auf dem globalen Pharmamarkt -

einschließlich unserer fortlaufenden Investitionen in den USA."

Auch die saarländische Landesregierung begrüßt diese Entscheidung. "Wir freuen

uns über den Entschluss von Vetter für Saarlouis als neuen Produktionsstandort.

Das ist ein starkes Signal für die Zukunft des Saarlandes und ein Erfolg der

Ansiedlungsbemühungen", so die saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger.

Wirtschaftsminister Jürgen Barke ergänzt: "Die geplante Investition bedeutet

eine Diversifizierung unserer Wirtschaft und schafft neue Arbeitsplätze in einem

Markt mit Zukunft. Das stärkt das Saarland im Strukturwandel und trägt zur

nachhaltigen Entwicklung unserer Innovations- und Industrielandschaft bei."

Seit über 75 Jahren steht Vetter für Qualität, Innovation und Verantwortung in

der pharmazeutischen Produktion und verhilft Patienten weltweit zu mehr

Lebensqualität. Um der wachsenden Nachfrage und den steigenden

Marktanforderungen gerecht zu werden, investiert das Unternehmen gezielt in

seine bestehenden Standorte in Deutschland, Österreich und den USA. Mit dem

neuen Standort in Saarlouis erweitert Vetter seine Produktionskapazitäten noch

einmal signifikant.

