EQS-Adhoc: adidas berichtet Rekordumsatz für das Jahr 2025 und startet Aktienrückkauf

29.01.26 19:03 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
146,85 EUR 1,90 EUR 1,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

EQS-Ad-hoc: adidas AG / Schlagwort(e): Aktienrückkauf
adidas berichtet Rekordumsatz für das Jahr 2025 und startet Aktienrückkauf

29.01.2026 / 19:03 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG

Herzogenaurach, 29. Januar 2026

adidas berichtet Rekordumsatz für das Jahr 2025 und startet Aktienrückkauf

adidas hat heute vorläufige Geschäftsergebnisse für das vierte Quartal 2025 bekannt gegeben. In Q4 stieg der Umsatz der Marke adidas auf währungsbereinigter Basis um 11 %. Unter Einbeziehung des Yeezy Umsatzes im Vorjahr (2024: rund 50 Mio. €) stieg der währungsbereinigte Umsatz um 10 %. In Euro lag der Umsatz im vierten Quartal bei 6.076 Mio. € (2024: 5.965 Mio. €). Die Bruttomarge des Unternehmens verbesserte sich um 1,0 Prozentpunkte auf 50,8 % (2024: 49,8 %) und das Betriebsergebnis hat sich auf 164 Mio. € (2024: 57 Mio. €) mehr als verdoppelt.

Auf der Grundlage vorläufiger, nicht testierter Zahlen für das Gesamtjahr 2025 stieg der währungsbereinigte Umsatz der Marke adidas im zweiten Jahr in Folge um 13 %. Dieser Anstieg ist auf zweistelliges Wachstum in allen Märkten und Vertriebskanälen zurückzuführen. Unter Einbeziehung des Yeezy Umsatzes im Vorjahr (2024: rund 650 Mio. €) erhöhte sich der währungsbereinigte Umsatz um 10 %. In Euro erreichte der Umsatz trotz negativer Währungseffekte von mehr als 1 Mrd. € einen Rekordwert von 24.811 Mio. € (2024: 23.683 Mio. €). Die Bruttomarge des Unternehmens verbesserte sich im Jahr 2025 um 0,8 Prozentpunkte auf 51,6 % (2024: 50,8 %), trotz der negativen Effekte aus unvorteilhaften Währungsentwicklungen und höheren Zöllen. Das Betriebsergebnis für das Gesamtjahr stieg um mehr als 700 Mio. € auf 2.056 Mio. € (2024: 1.337 Mio. €). Die operative Marge verbesserte sich im Jahr 2025 um 2,6 Prozentpunkte auf 8,3 % (2024: 5,6 %).

Angesichts der starken Markendynamik, der soliden Fundamentaldaten sowie der gesunden Bilanz und starken Cashflow-Generierung des Unternehmens und der Zuversicht des Managements hinsichtlich der zukünftigen Entwicklung von adidas hat der adidas Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, einen Aktienrückkauf zu starten. Das Unternehmen plant, ab Anfang Februar im Laufe des Jahres 2026 Aktien im Wert von bis zu 1 Mrd. € zurückzukaufen. Der Aktienrückkauf wird durch die für das Jahr 2026 erwartete starke Cashflow-Generierung des Unternehmens finanziert. adidas beabsichtigt, die zurückgekauften Aktien einzuziehen.

adidas wird am 4. März 2026 seine endgültigen Geschäftsergebnisse für das Jahr 2025 veröffentlichen, eine Prognose für das Jahr 2026 herausgeben und über seine künftigen Kapitalallokationspläne informieren.

***

Kontakte:
Media Relations
corporate.press@adidas.com
+49 (0) 9132 84-2352		 Investor Relations
investor.relations@adidas.com
+49 (0) 9132 84-2920
Weitere Informationen finden Sie auf adidas-group.com.

adidas verwendet im Rahmen seiner Regel- und Pflichtpublikationen alternative
Leistungskennzahlen (,Alternative Performance Measures‘ – ,APM‘), die sogenannte Non-GAAP-Measures sein können. Eine Übersicht dieser alternativen Leistungskennzahlen findet sich auf adidas-group.com/finanzpublikationen.

 



Ende der Insiderinformation

29.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: adidas AG
Adi-Dassler-Straße 1
91074 Herzogenaurach
Deutschland
Telefon: +49 9132 84 0
Fax: +49 9132 84 2241
Internet: www.adidas-group.com
ISIN: DE000A1EWWW0, US00687A1079, US00687P1049
WKN: A1EWWW, A0MNCC , 909676
Indizes: DAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2268312

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2268312  29.01.2026 CET/CEST

