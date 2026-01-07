DAX25.121 ±0,0%Est505.903 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,19 +0,8%Nas23.435 -0,6%Bitcoin77.543 -0,8%Euro1,1656 -0,2%Öl61,13 +1,2%Gold4.462 +0,1%
Auch adidas gefragt

PUMA-Aktie springt hoch: Anta interessiert sich wohl an Anteil der Pinault-Familie

08.01.26 17:25 Uhr
PUMA-Aktie stark: Spekulationen über Anta-Einstieg treiben den Kurs | finanzen.net

PUMA haben am Donnerstagnachmittag nach einem Pressebericht stark zugelegt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
165,75 EUR 4,85 EUR 3,01%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
PUMA SE
24,49 EUR 2,31 EUR 10,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Ein Reuters-Bericht, wonach der chinesische Sportartikelkonzern Anta Sports den 29-prozentigen PUMA-Anteil der Pinault-Familie kaufen will, ließ die Aktie bis auf den höchsten Stand seit Mai steigen.

Zuletzt gewannen die im MDAX notierten Titel noch 7,66 Prozent auf 24,17 Euro. Auch adidas legten im Fahrwasser von PUMA im DAX zeitweise um 2,76 Prozent auf 165,40 Euro zu.

/ajx/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Robert Ascroft/ PUMA, Tooykrub / Shutterstock.com

