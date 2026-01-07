Auch adidas gefragt

PUMA haben am Donnerstagnachmittag nach einem Pressebericht stark zugelegt.

Ein Reuters-Bericht, wonach der chinesische Sportartikelkonzern Anta Sports den 29-prozentigen PUMA-Anteil der Pinault-Familie kaufen will, ließ die Aktie bis auf den höchsten Stand seit Mai steigen.

Zuletzt gewannen die im MDAX notierten Titel noch 7,66 Prozent auf 24,17 Euro. Auch adidas legten im Fahrwasser von PUMA im DAX zeitweise um 2,76 Prozent auf 165,40 Euro zu.

