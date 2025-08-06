DAX 23.947 +0,1%ESt50 5.284 +0,4%Top 10 Crypto 15,57 +1,1%Dow 44.193 +0,2%Nas 21.169 +1,2%Bitcoin 98.292 -0,3%Euro 1,1676 +0,2%Öl 67,43 +0,7%Gold 3.388 +0,6%
Heute im Fokus
Mögliche US-Chip-Zölle im Blick: DAX startet unbewegt -- Asiens Börsen fest -- Rheinmetall verfehlt Erwartungen -- Apple erhöht US-Investitionen -- Siemens, Henkel, IonQ, Telekom, Allianz im Fokus
Top News
SUSS-Aktie dennoch freundlich: SUSS MicroTec mit weiter rückläufigem Auftragseingang - Margenprognose gesenkt SUSS-Aktie dennoch freundlich: SUSS MicroTec mit weiter rückläufigem Auftragseingang - Margenprognose gesenkt
DEUTZ-Aktie zieht kräftig an: DEUTZ steigert Ergebnis deutlich - Jahresprognose bestätigt DEUTZ-Aktie zieht kräftig an: DEUTZ steigert Ergebnis deutlich - Jahresprognose bestätigt
adidas Aktie

adidas Aktien-Sparplan
161,85 EUR -0,75 EUR -0,46 %
STU
Marktkap. 29,68 Mrd. EUR

KGV 55,34 Div. Rendite 0,84%
WKN A1EWWW

ISIN DE000A1EWWW0

Symbol ADDDF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

adidas Hold

09:06 Uhr
adidas Hold
adidas
161,85 EUR -0,75 EUR -0,46%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Adidas nach Zahlen von 230 auf 220 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Nick Anderson berücksichtigte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie vor allem den starken Euro in seinen Schätzungen, aber auch die im zweiten Quartal niedrigeren Kosten und die Perspektive niedrigerer Steuern. Als Marke sei Adidas den wankelmütigen Konsumenten ausgeliefert und so werde es eine große Herausforderung, dem Modezyklus zu entkommen. Angesichts der gesunkenen Aktienbewertung sieht er dieses Risiko aber gelassener./rob/tih/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2025 / 17:13 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: adidas Hold

Unternehmen:
adidas		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
220,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
163,35 €		 Abst. Kursziel*:
34,68%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
161,85 €		 Abst. Kursziel aktuell:
35,93%
Analyst Name:
Nick Anderson 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
251,08 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu adidas

31.07.25 adidas Kaufen DZ BANK
31.07.25 adidas Buy Deutsche Bank AG
31.07.25 adidas Outperform Bernstein Research
31.07.25 adidas Buy UBS AG
31.07.25 adidas Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu adidas

EQS Group EQS-PVR: adidas AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
EQS Group EQS-PVR: adidas AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX am Mittwochmittag mit Zuschlägen
finanzen.net Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50-Anleger greifen am Mittag zu
finanzen.net adidas Aktie News: adidas am Mittag mit negativen Vorzeichen
finanzen.net Optimismus in Frankfurt: DAX zum Start mit Kursplus
finanzen.net adidas Aktie News: adidas macht am Mittwochvormittag Boden gut
finanzen.net Börse Frankfurt: DAX zum Ende des Dienstagshandels in Grün
Benzinga Adidas, Uniqlo, Nike And Gap Brace For Bigger Tariff Bills And Tough Choices On US Shelf Prices
BBC Adidas to raise prices as US tariffs costs rise by €200m
BBC Adidas to raise prices as US tariffs costs rise by €200m
Business Times Adidas reports hit from US tariffs
RTE.ie Adidas records Q2 tariffs hit, flags cost increases
Business Times Adidas, Puma eye running shoe revival as tariff threats loom
EQS Group EQS-PVR: adidas AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: adidas AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
