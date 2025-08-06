Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Adidas nach Zahlen von 230 auf 220 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Nick Anderson berücksichtigte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie vor allem den starken Euro in seinen Schätzungen, aber auch die im zweiten Quartal niedrigeren Kosten und die Perspektive niedrigerer Steuern. Als Marke sei Adidas den wankelmütigen Konsumenten ausgeliefert und so werde es eine große Herausforderung, dem Modezyklus zu entkommen. Angesichts der gesunkenen Aktienbewertung sieht er dieses Risiko aber gelassener./rob/tih/nas

