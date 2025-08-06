adidas Aktie
Marktkap. 29,68 Mrd. EURKGV 55,34 Div. Rendite 0,84%
WKN A1EWWW
ISIN DE000A1EWWW0
Symbol ADDDF
adidas Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Adidas nach Zahlen von 230 auf 220 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Nick Anderson berücksichtigte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie vor allem den starken Euro in seinen Schätzungen, aber auch die im zweiten Quartal niedrigeren Kosten und die Perspektive niedrigerer Steuern. Als Marke sei Adidas den wankelmütigen Konsumenten ausgeliefert und so werde es eine große Herausforderung, dem Modezyklus zu entkommen. Angesichts der gesunkenen Aktienbewertung sieht er dieses Risiko aber gelassener./rob/tih/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2025 / 17:13 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: adidas Hold
|Unternehmen:
adidas
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
220,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
163,35 €
|Abst. Kursziel*:
34,68%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
161,85 €
|Abst. Kursziel aktuell:
35,93%
|
Analyst Name:
Nick Anderson
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
251,08 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
