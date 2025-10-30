DAX 23.954 -0,7%ESt50 5.661 -0,7%MSCI World 4.380 +0,0%Top 10 Crypto 14,79 -1,3%Nas 23.663 +0,4%Bitcoin 94.645 +1,2%Euro 1,1526 -0,4%Öl 65,05 +0,5%Gold 3.988 -1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Amazon 906866 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 Apple 865985 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 BYD A0M4W9 DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX Novo Nordisk A3EU6F Alphabet A (ex Google) A14Y6F Microsoft 870747 RENK RENK73 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht unter 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- Amazon steigert Gewinn kräftig -- Apple, Coinbase, D-Wave, DroneShield, Novo Nordisk, TKMS, BYD, Strategy, Netflix im Fokus
Top News
Oktober 2025: So performten die einzelnen DAX-Aktien im vergangenen Monat Oktober 2025: So performten die einzelnen DAX-Aktien im vergangenen Monat
adidas-Aktie-Analyse: DZ BANK bewertet mit Kaufen adidas-Aktie-Analyse: DZ BANK bewertet mit Kaufen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

adidas Aktie

Kaufen
Verkaufen
adidas Aktien-Sparplan
164,05 EUR -3,05 EUR -1,83 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 29,9 Mrd. EUR

KGV 55,34 Div. Rendite 0,84%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A1EWWW

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000A1EWWW0

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol ADDDF

DZ BANK

adidas Kaufen

18:01 Uhr
adidas Kaufen
Aktie in diesem Artikel
adidas
164,05 EUR -3,05 EUR -1,83%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Adidas nach Quartalszahlen auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 240 Euro belassen. Trotz einer anhaltend hohen Umsatzdynamik und einem erhöhten Ergebnisziel für 2025 sei die Aktie stark unter Druck geraten, schrieb Thomas Maul in einer am Freitag vorliegenden Studie. Ohne Zweifel bestünden gewisse Unsicherheiten über die Entwicklung des US-Geschäfts, den ausgeprägten Pessimismus des Kapitalmarktes teile er jedoch nicht./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 16:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 16:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: testing / Shutterstock.com

Zusammenfassung: adidas Kaufen

Unternehmen:
adidas		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
164,40 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
164,05 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Thomas Maul 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
237,82 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu adidas

08:31 adidas Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.10.25 adidas Outperform Bernstein Research
30.10.25 adidas Buy UBS AG
30.10.25 adidas Buy Deutsche Bank AG
30.10.25 adidas Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu adidas

finanzen.net Einstufung im Blick adidas-Aktie-Analyse: DZ BANK bewertet mit Kaufen adidas-Aktie-Analyse: DZ BANK bewertet mit Kaufen
finanzen.net adidas-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats
finanzen.net Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX zum Ende des Freitagshandels schwächer
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich schlussendlich schwächer
finanzen.net Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 notiert schlussendlich im Minus
finanzen.net adidas Aktie News: adidas am Freitagnachmittag mit Verlusten
finanzen.net Handel in Frankfurt: DAX zeigt sich am Freitagnachmittag schwächer
finanzen.net Handel in Frankfurt: DAX verbucht am Mittag Abschläge
finanzen.net Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 liegt am Freitagmittag im Minus
Financial Times Puma to cut 900 jobs as new chief tries to close gap with Nike and Adidas
MotleyFool Prediction: Lululemon Will Be Worth More Than Adidas by 2030
Business Times Adidas sees 120-million-euro Trump tariff hit
RTE.ie Adidas sales growth slows in North America as tariffs hit
Zacks NIKE vs. adidas: Which Stock Leads the Global Sportswear Race?
Financial Times Adidas raises profit target as retro trainer boom boosts earnings
EQS Group EQS-Adhoc: adidas reports strong third quarter results and increases its full-year outlook
Zacks The Zacks Analyst Blog Highlights NIKE, Wolverine World Wide, Steven Madden and Adidas
RSS Feed
adidas zu myNews hinzufügen