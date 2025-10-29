adidas Aktie
Marktkap. 29,51 Mrd. EURKGV 55,34 Div. Rendite 0,84%
WKN A1EWWW
ISIN DE000A1EWWW0
Symbol ADDDF
adidas Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Adidas von 265 auf 235 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. In sieben der vergangenen acht Quartale habe Adidas vorsichtige Prognosen abgegeben und diese dann mit vorläufigen Zahlen übertroffen, doch dieses Mal habe die vorsichtige Prognose die Aktie auf Talfahrt geschickt, resümierte Aneesha Sherman am Mittwochabend nach dem Quartalsbericht. Sie geht von einem soliden ersten Halbjahr 2026 des Sportartikelherstellers aus und bleibt optimistisch. Wegen der geringeren Risikobereitschaft des Marktes und des noch nicht erwiesenen Erfolgs neuer Lifestyle-Franchises, insbesondere im zweiten Halbjahr 2026, habe sie jedoch ihr Kursziel gekappt./rob/ck/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 22:36 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 04:01 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: TonyV3112 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: adidas Outperform
|Unternehmen:
adidas
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
235,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
166,15 €
|Abst. Kursziel*:
41,44%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
166,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
41,14%
|
Analyst Name:
Aneesha Sherman
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
237,82 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu adidas
|13:26
|adidas Buy
|UBS AG
|13:01
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|11:56
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|08:01
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.25
|adidas Outperform
|Bernstein Research
