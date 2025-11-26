DAX23.546 +0,4%Est505.615 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,87 -2,7%Nas23.026 +0,7%Bitcoin75.187 -0,4%Euro1,1574 ±0,0%Öl62,42 -0,4%Gold4.173 +1,0%
Jahresminus eingrenzen

PUMA-Aktie erholt: Urban Outfitters-Zahlen stützen

26.11.25 12:52 Uhr
PUMA-Aktie steigt: Gute Zahlen von Urban Outfitters beflügeln | finanzen.net

Von guten Geschäftszahlen von Urban Outfitters haben sich in Deutschland vor allem die zuletzt besonders schwachen Aktien von PUMA anstecken lassen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
154,60 EUR 0,05 EUR 0,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
HUGO BOSS AG
37,92 EUR 0,69 EUR 1,85%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
PUMA SE
16,74 EUR 0,71 EUR 4,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Urban Outfitters Inc.
69,02 EUR 15,66 EUR 29,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Papiere von PUMA erholten sich um gut 5 Prozent an ihre 21-Tage-Linie und setzten sich damit vom jüngsten Tief seit 2015 ab. Zuletzt notierte die PUMA-Aktie via XETRA 4,71 Prozent höher bei 16,66 Euro. Das Jahresminus liegt damit immer noch bei etwa 62 Prozent.

Adidas (adidas) kamen derweil kaum von ihrem Tief seit 2023 weg. HUGO BOSS gewannen immerhin anderthalb Prozent.

Urban Outfitters, Anbieter trendiger Bekleidung und Lifestyle-Produkte, überzeugte mit den Resultaten für das dritte Quartal klar. Die Aktien der US-Amerikaner gewannen vorbörslich fast 19 Prozent.

/ag/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

