Ende für Partnerschaft

PUMA-Aktie stärker: Wechsel mit United Legwear zu Lizenzmodell in USA und Kanada

11.11.25 16:35 Uhr
PUMA-Aktie stärker: United Legwear wird Lizenznehmer für USA und Kanada | finanzen.net

Das Sportunternehmen PUMA wird von einer Partnerschaft zu einer Lizenzvereinbarung mit United Legwear übergehen.

Das soll dem Unternehmen ermöglichen, PUMA-Produkte - vor allem Socken und Unterwäsche, aber auch Kindertextilien und Accessoires - in den USA und Kanada zu verkaufen, wie PUMA am Dienstagnachmittag miteilte. Diese Änderung trat am 1. November 2025 in Kraft. Finanzielle Details der neuen Lizenzvereinbarung wurden nicht bekannt gegeben.

Zuvor erfolgte der Vertrieb von Produkten in diesen Kategorien in den USA und Kanada über eine Partnerschaft von PUMA und der United Legwear Company. PUMA hielt 51 Prozent des Kapitals von PUMA United, und die von PUMA United vertriebenen Produkte wurden von United Legwear und seinen Lieferanten hergestellt, transportiert und gelagert.

Der Wechsel zu einem Lizenzvertrag ist laut PUMA Teil der strategischen Prioritäten, die Komplexität des Geschäftsmodells in Nordamerika zu reduzieren und sich stärker auf sein Kerngeschäft in der Region zu konzentrieren.

Via XETRA steigt die PUMA-Aktie zwischenzeitlich um 6,32 Prozent auf 17,25 Euro.

DOW JONES

Bildquellen: PUMA SE, Tooykrub / Shutterstock.com

