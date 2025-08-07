PUMA Aktie
Marktkap. 2,62 Mrd. EURKGV 23,52 Div. Rendite 1,38%
WKN 696960
ISIN DE0006969603
Symbol PMMAF
PUMA SE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Puma auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Auf einer Roadshow habe das Management seine Meinung untermauert, dass in der Marke des Sportartikelkonzerns ein latenter Wert verborgen sei, schrieb Nick Anderson in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Schlüssel dazu seien verbesserte Marketing-Maßnahmen, die richtige Auswahl der Vertriebspartner und die Optimierung des Cashflows. Die Trendwende brauche Zeit und komme nicht ohne Risiken aus. Seiner Ansicht nach verfügt das neue Management jedoch über die erforderlichen Fähigkeiten./rob/tih/mis
