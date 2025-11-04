DAX 24.050 +0,4%ESt50 5.669 +0,2%MSCI World 4.371 +0,5%Top 10 Crypto 14,01 +1,6%Nas 23.617 +1,2%Bitcoin 90.664 +2,5%Euro 1,1482 +0,0%Öl 63,61 -1,2%Gold 3.983 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Palantir A2QA4J BYD A0M4W9 DroneShield A2DMAA Amazon 906866 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 EVOTEC 566480 Lufthansa 823212 RENK RENK73 Tesla A1CX3T BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich höher - über 24.000er-Marke -- US-Börsen in Grün -- Novo Nordisk enttäuscht -- BMW steigert Gewinn -- Allianz, Amazon, Rivian, Aurora Cannabis, Rüstungsaktien, AMD, DroneShield im Fokus
Top News
SCHOTT Pharma-Aktie freundlich: Neuer CEO gefunden - Start zum 1. Mai 2026 SCHOTT Pharma-Aktie freundlich: Neuer CEO gefunden - Start zum 1. Mai 2026
Tesla-Aktie: Welche neuen Fahrzeugmodelle auf der Agenda stehen könnten Tesla-Aktie: Welche neuen Fahrzeugmodelle auf der Agenda stehen könnten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

PUMA Aktie

Kaufen
Verkaufen
PUMA Aktien-Sparplan
16,88 EUR -0,64 EUR -3,63 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 2,55 Mrd. EUR

KGV 23,52 Div. Rendite 1,38%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 696960

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0006969603

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol PMMAF

DZ BANK

PUMA SE Halten

20:11 Uhr
PUMA SE Halten
Aktie in diesem Artikel
PUMA SE
16,88 EUR -0,64 EUR -3,63%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Puma von 22,50 auf 16,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Umsatz und bereinigtes operatives Ergebnis (Ebit) des Sportartikelherstellers hätten die Markterwartungen verfehlt, schrieb Thomas Maul in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er reduzierte seine Gewinnprognosen (bereinigtes EPS) für die Jahre 2025 bis 2027./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 17:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 19:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tooykrub / Shutterstock.com

Zusammenfassung: PUMA Halten

Unternehmen:
PUMA SE		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten		 Kurs*:
16,95 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Halten		 Kurs aktuell:
16,88 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Thomas Maul 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
24,07 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu PUMA SE

03.11.25 PUMA Neutral UBS AG
31.10.25 PUMA Buy Goldman Sachs Group Inc.
31.10.25 PUMA Hold Deutsche Bank AG
31.10.25 PUMA Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.10.25 PUMA Underweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu PUMA SE

finanzen.net PUMA SE Aktie News: PUMA SE am Nachmittag mit positiven Vorzeichen
finanzen.net Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX am Dienstagnachmittag in der Verlustzone
finanzen.net Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX am Dienstagmittag in der Verlustzone
finanzen.net PUMA SE Aktie News: PUMA SE am Dienstagmittag mit kaum veränderter Tendenz
finanzen.net Börse Frankfurt in Rot: MDAX verbucht zum Start des Dienstagshandels Verluste
finanzen.net PUMA SE Aktie News: PUMA SE gibt am Dienstagvormittag ab
finanzen.net Handel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich zum Ende des Montagshandels fester
finanzen.net Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX-Anleger greifen am Mittag zu
EQS Group EQS-PVR: PUMA SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Business Times Puma to cut 900 jobs globally by 2026, initiates business U-turn after sales declines
Financial Times Puma to cut 900 jobs as new chief tries to close gap with Nike and Adidas
EQS Group EQS-News: PUMA enters reset phase in Q3 and outlines strategic priorities
EQS Group EQS-PVR: PUMA SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: PUMA reorganizes Brand Marketing and appoints Maria Valdes as Chief Brand Officer
EQS Group EQS-News: PUMA appoints Ronald Reijmers as Vice President Global Retail
EQS Group EQS-PVR: PUMA SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
PUMA SE zu myNews hinzufügen