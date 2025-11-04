PUMA Aktie
Marktkap. 2,55 Mrd. EURKGV 23,52 Div. Rendite 1,38%
WKN 696960
ISIN DE0006969603
Symbol PMMAF
PUMA SE Halten
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Puma von 22,50 auf 16,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Umsatz und bereinigtes operatives Ergebnis (Ebit) des Sportartikelherstellers hätten die Markterwartungen verfehlt, schrieb Thomas Maul in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er reduzierte seine Gewinnprognosen (bereinigtes EPS) für die Jahre 2025 bis 2027./rob/edh/he
Zusammenfassung: PUMA Halten
|Unternehmen:
PUMA SE
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Halten
|Kurs*:
16,95 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Halten
|Kurs aktuell:
16,88 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Thomas Maul
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
24,07 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu PUMA SE
|03.11.25
|PUMA Neutral
|UBS AG
|31.10.25
|PUMA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.10.25
|PUMA Hold
|Deutsche Bank AG
|31.10.25
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.25
|PUMA Neutral
|UBS AG
|31.10.25
|PUMA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.10.25
|PUMA Hold
|Deutsche Bank AG
|31.10.25
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.25
|PUMA Neutral
|UBS AG
|31.10.25
|PUMA Hold
|Deutsche Bank AG
|30.10.25
|PUMA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.25
|PUMA Neutral
|UBS AG
|30.10.25
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets