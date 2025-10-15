Warburg Research

PUMA SE Buy

12:46 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Puma vor Zahlen von 37 auf 35 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Gewinnwarnung des Sportartikelherstellers im Sommer habe gezeigt, dass 2025 ein verlorenes Jahr für das Unternehmen sei, schrieb Jörg Philipp Frey in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. 2026 sollte es allerdings gelingen, wieder Gewinne zu verzeichnen./rob/mf/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

