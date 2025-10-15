DAX 24.272 +0,4%ESt50 5.647 +0,8%MSCI World 4.317 +0,4%Top 10 Crypto 15,11 -0,7%Nas 22.746 +0,3%Bitcoin 94.610 -0,5%Euro 1,1671 +0,2%Öl 62,14 -0,5%Gold 4.226 +0,4%
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Analyse: JP Morgan Chase & Co. stuft Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie mit Overweight ein
Salesforce wird völlig unterschätzt.
PUMA Aktie

21,43 EUR +0,15 EUR +0,70 %
STU
Marktkap. 3,04 Mrd. EUR

KGV 23,52 Div. Rendite 1,38%
WKN 696960

ISIN DE0006969603

Symbol PMMAF

Warburg Research

PUMA SE Buy

12:46 Uhr
PUMA SE Buy
PUMA SE
21,43 EUR 0,15 EUR 0,70%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Puma vor Zahlen von 37 auf 35 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Gewinnwarnung des Sportartikelherstellers im Sommer habe gezeigt, dass 2025 ein verlorenes Jahr für das Unternehmen sei, schrieb Jörg Philipp Frey in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. 2026 sollte es allerdings gelingen, wieder Gewinne zu verzeichnen./rob/mf/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: PUMA Buy

Unternehmen:
PUMA SE		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
35,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
21,21 €		 Abst. Kursziel*:
65,02%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
21,43 €		 Abst. Kursziel aktuell:
63,32%
Analyst Name:
Jörg Philipp Frey 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
25,11 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu PUMA SE

12:46 PUMA Buy Warburg Research
07.10.25 PUMA Underweight JP Morgan Chase & Co.
03.10.25 PUMA Underweight JP Morgan Chase & Co.
02.10.25 PUMA Hold Deutsche Bank AG
01.10.25 PUMA Underweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu PUMA SE

dpa-afx Luxusgüter im Visier HUGO BOSS-Aktie nach LVMH-Zahlen gefragt - PUMA und adidas profitieren HUGO BOSS-Aktie nach LVMH-Zahlen gefragt - PUMA und adidas profitieren
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Warburg Research senkt Ziel für Puma auf 35 Euro - 'Buy'
finanzen.net Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX in Grün
finanzen.net XETRA-Handel MDAX zeigt sich zum Ende des Mittwochshandels leichter
finanzen.net Optimismus in Frankfurt: Anleger lassen MDAX zum Start steigen
finanzen.net Erste Schätzungen: PUMA SE vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
finanzen.net Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX zum Start des Dienstagshandels in der Verlustzone
finanzen.net Gewinne in Frankfurt: MDAX bewegt sich zum Handelsende im Plus
finanzen.net Freundlicher Handel: Anleger lassen MDAX am Nachmittag steigen
EQS Group EQS-PVR: PUMA SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: PUMA appoints Thomas John as Vice President People & Organization
EQS Group EQS-PVR: PUMA SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: PUMA SE: Arthur Höld, Receipt of 27,618 Shares as part of remuneration
Mining.com Vale expands Onça Puma capacity by 60%
EQS Group EQS-PVR: PUMA SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: PUMA SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: PUMA SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
