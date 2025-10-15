PUMA Aktie
Marktkap. 3,04 Mrd. EURKGV 23,52 Div. Rendite 1,38%
WKN 696960
ISIN DE0006969603
Symbol PMMAF
PUMA SE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Puma vor Zahlen von 37 auf 35 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Gewinnwarnung des Sportartikelherstellers im Sommer habe gezeigt, dass 2025 ein verlorenes Jahr für das Unternehmen sei, schrieb Jörg Philipp Frey in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. 2026 sollte es allerdings gelingen, wieder Gewinne zu verzeichnen./rob/mf/stk
Zusammenfassung: PUMA Buy
|Unternehmen:
PUMA SE
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
35,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
21,21 €
|Abst. Kursziel*:
65,02%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
21,43 €
|Abst. Kursziel aktuell:
63,32%
|
Analyst Name:
Jörg Philipp Frey
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
25,11 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu PUMA SE
|12:46
|PUMA Buy
|Warburg Research
|07.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.25
|PUMA Hold
|Deutsche Bank AG
|01.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
