NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BMW mit einem Kursziel von 92 Euro auf "Outperform" belassen. Dies schrieb Harry Martin am Donnerstagabend nach einer Konferenz mit Investor-Relations-Vertretern von Mercedes, BMW, Volkswagen und Renault. Der Tenor sein insgesamt recht positiv gewesen. Mercedes und BMW stünden kurz vor der Präsentation neuer Elektro-Fahrzeuge. 2026 werde ein Lackmustest für die Wettbewerbsfähigkeit des CLA und GLC von Mercedes und des iX3 von BMW./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 23:39 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2025 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Radu Bercan / Shutterstock.com

Unternehmen:
BMW AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
92,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
95,38 €		 Abst. Kursziel*:
-3,54%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
95,64 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-3,81%
Analyst Name:
Harry Martin 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
92,15 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

