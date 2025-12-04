BMW Aktie
Marktkap. 56,31 Mrd. EURKGV 6,80 Div. Rendite 5,44%
WKN 519000
ISIN DE0005190003
Symbol BAMXF
BMW Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BMW mit einem Kursziel von 92 Euro auf "Outperform" belassen. Dies schrieb Harry Martin am Donnerstagabend nach einer Konferenz mit Investor-Relations-Vertretern von Mercedes, BMW, Volkswagen und Renault. Der Tenor sein insgesamt recht positiv gewesen. Mercedes und BMW stünden kurz vor der Präsentation neuer Elektro-Fahrzeuge. 2026 werde ein Lackmustest für die Wettbewerbsfähigkeit des CLA und GLC von Mercedes und des iX3 von BMW./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 23:39 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2025 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: BMW Outperform
|Unternehmen:
BMW AG
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
92,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
95,38 €
|Abst. Kursziel*:
-3,54%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
95,64 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-3,81%
|
Analyst Name:
Harry Martin
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
92,15 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu BMW AG
|14:16
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|26.11.25
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|BMW Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.11.25
|BMW Kaufen
|DZ BANK
|18.11.25
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
