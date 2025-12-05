DAX23.882 +0,8%Est505.718 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,15 -2,9%Nas23.505 +0,2%Bitcoin78.993 -0,2%Euro1,1656 +0,1%Öl63,22 -0,2%Gold4.229 +0,5%
Aktien-Prognosen

PUMA-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im November

05.12.25 07:22 Uhr
PUMA-Aktie im November 2025: Experteneinschätzungen und Kursprognosen | finanzen.net

Die aktuellen Einstufungen der Analysten zur PUMA SE-Aktie im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Aktien
PUMA SE
21,06 EUR 0,50 EUR 2,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die PUMA SE-Aktie wurde im November 2025 von 3 Analysten unter die Lupe genommen.

3 Analysten stufen die Anteilsscheine von PUMA SE mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 17,87 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von PUMA SE auf 19,95 EUR beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Hold hin

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
DZ BANK--28.11.2025
Deutsche Bank AG16,00 EUR-19,8019.11.2025
RBC Capital Markets18,00 EUR-9,7711.11.2025
DZ BANK--05.11.2025
UBS AG19,60 EUR-1,7503.11.2025

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Tooykrub / Shutterstock.com

