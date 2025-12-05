PUMA-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im November
Die aktuellen Einstufungen der Analysten zur PUMA SE-Aktie im Überblick.
Werte in diesem Artikel
Die PUMA SE-Aktie wurde im November 2025 von 3 Analysten unter die Lupe genommen.
3 Analysten stufen die Anteilsscheine von PUMA SE mit Halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 17,87 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von PUMA SE auf 19,95 EUR beläuft.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Hold hin
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DZ BANK
|-
|-
|28.11.2025
|Deutsche Bank AG
|16,00 EUR
|-19,80
|19.11.2025
|RBC Capital Markets
|18,00 EUR
|-9,77
|11.11.2025
|DZ BANK
|-
|-
|05.11.2025
|UBS AG
|19,60 EUR
|-1,75
|03.11.2025
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf PUMA
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf PUMA
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere PUMA News
Bildquellen: Tooykrub / Shutterstock.com
Nachrichten zu PUMA SE
Analysen zu PUMA SE
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.12.2025
|PUMA SE Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.11.2025
|PUMA SE Halten
|DZ BANK
|19.11.2025
|PUMA SE Hold
|Deutsche Bank AG
|11.11.2025
|PUMA SE Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.11.2025
|PUMA SE Halten
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.10.2025
|PUMA SE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.10.2025
|PUMA SE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.10.2025
|PUMA SE Buy
|Warburg Research
|08.08.2025
|PUMA SE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.08.2025
|PUMA SE Buy
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.12.2025
|PUMA SE Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.11.2025
|PUMA SE Halten
|DZ BANK
|19.11.2025
|PUMA SE Hold
|Deutsche Bank AG
|11.11.2025
|PUMA SE Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.11.2025
|PUMA SE Halten
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.10.2025
|PUMA SE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.2025
|PUMA SE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.2025
|PUMA SE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.10.2025
|PUMA SE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.2025
|PUMA SE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für PUMA SE nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen