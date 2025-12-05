Aktien-Prognosen

Die aktuellen Einstufungen der Analysten zur PUMA SE-Aktie im Überblick.

Die PUMA SE-Aktie wurde im November 2025 von 3 Analysten unter die Lupe genommen.

3 Analysten stufen die Anteilsscheine von PUMA SE mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 17,87 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von PUMA SE auf 19,95 EUR beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Hold hin

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum DZ BANK - - 28.11.2025 Deutsche Bank AG 16,00 EUR -19,80 19.11.2025 RBC Capital Markets 18,00 EUR -9,77 11.11.2025 DZ BANK - - 05.11.2025 UBS AG 19,60 EUR -1,75 03.11.2025

