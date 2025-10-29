PUMA Aktie
Marktkap. 3 Mrd. EURKGV 23,52 Div. Rendite 1,38%
WKN 696960
ISIN DE0006969603
Symbol PMMAF
PUMA SE Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Puma nach Quartalszahlen und einem Strategie-Update mit einem Kursziel von 16 Euro auf "Underweight" belassen. Der Sportwarenhersteller habe die Erwartungen verfehlt, schrieb Wendy Liu am Donnerstag in seiner ersten Reaktion. Das Management unter dem neuen Chef habe noch einiges zu tun, um eine Trendwende zu erreichen./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 08:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 08:24 / GMT
Analysen zu PUMA SE
|10:31
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:06
|PUMA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.10.25
|PUMA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.25
|PUMA Buy
|Warburg Research
|07.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
