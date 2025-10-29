DAX 24.088 -0,2%ESt50 5.684 -0,4%MSCI World 4.416 -0,2%Top 10 Crypto 15,08 -2,0%Nas 23.958 +0,6%Bitcoin 94.922 +0,1%Euro 1,1621 +0,1%Öl 64,55 -0,5%Gold 3.999 +1,4%
PUMA Aktie

20,22 EUR -0,38 EUR -1,84 %
STU
Marktkap. 3 Mrd. EUR

KGV 23,52 Div. Rendite 1,38%
WKN 696960

ISIN DE0006969603

Symbol PMMAF

Aktie in diesem Artikel
PUMA SE
20,22 EUR -0,38 EUR -1,84%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Puma nach Quartalszahlen und einem Strategie-Update mit einem Kursziel von 16 Euro auf "Underweight" belassen. Der Sportwarenhersteller habe die Erwartungen verfehlt, schrieb Wendy Liu am Donnerstag in seiner ersten Reaktion. Das Management unter dem neuen Chef habe noch einiges zu tun, um eine Trendwende zu erreichen./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 08:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 08:24 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: PUMA Underweight

Unternehmen:
PUMA SE		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
16,00 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
20,38 €		 Abst. Kursziel*:
-21,49%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
20,22 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-20,87%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
24,10 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu PUMA SE

10:31 PUMA Underweight JP Morgan Chase & Co.
10:06 PUMA Hold Jefferies & Company Inc.
24.10.25 PUMA Hold Jefferies & Company Inc.
16.10.25 PUMA Buy Warburg Research
07.10.25 PUMA Underweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu PUMA SE

Dow Jones Sinkende Umsätze & Co. PUMA-Aktie schwächelt: Sparprogramm ausgeweitet - will 2027 wieder wachsen PUMA-Aktie schwächelt: Sparprogramm ausgeweitet - will 2027 wieder wachsen
dpa-afx ROUNDUP/Puma versucht Neustart: Zu 'kommerziell' geworden - Aktie im Minus
finanzen.net Freundlicher Handel: MDAX bewegt sich zum Handelsstart im Plus
dpa-afx Puma setzt Umbauprogramm auf und streicht Stellen
EQS Group EQS-News: PUMA leitet im dritten Quartal die Reset-Phase ein und stellt strategische Prioritäten vor
finanzen.net Ausblick: PUMA mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
finanzen.net Verluste in Frankfurt: MDAX schlussendlich in der Verlustzone
finanzen.net MDAX-Handel aktuell: MDAX verliert nachmittags
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: Letztendlich Pluszeichen im MDAX
Business Times Puma to cut 900 jobs globally by 2026, initiates business U-turn after sales declines
Financial Times Puma cuts 900 jobs as new chief tries to close gap with Nike and Adidas
EQS Group EQS-News: PUMA enters reset phase in Q3 and outlines strategic priorities
EQS Group EQS-PVR: PUMA SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: PUMA reorganizes Brand Marketing and appoints Maria Valdes as Chief Brand Officer
EQS Group EQS-News: PUMA appoints Ronald Reijmers as Vice President Global Retail
EQS Group EQS-PVR: PUMA SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: PUMA SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
