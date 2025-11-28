DAX23.746 -0,1%Est505.648 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,38 -1,3%Nas23.215 +0,8%Bitcoin78.731 +0,1%Euro1,1571 -0,2%Öl63,55 +0,3%Gold4.163 +0,1%
DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen mehrheitlich im Plus -- Delivery Hero-Großaktionäre fordern strategische Überprüfung -- Rüstungsaktien, Oracle, PUMA, TUI im Fokus
TUI-Aktie zuletzt kräftig erholt: Welche Faktoren den Kurs antreiben
JP Morgan Chase & Co. verleiht Deutsche Telekom-Aktie Overweight in jüngster Analyse
Unter Druck

PUMA-Aktie gibt nach Spekulationen über Übernahme leicht nach

28.11.25 09:28 Uhr
Übernahmefantasien abgeklungen: PUMA-Aktie korrigiert leicht | finanzen.net

Die am Vortag neu angefachten Übernahmespekulationen rund um die PUMA-Aktie werden am Freitag etwas nüchterner gesehen.

Aktien
PUMA SE
20,00 EUR 0,17 EUR 0,83%
Zeitweise sinkt der Kurs des Sportartikelherstellers um 3,09 Prozent auf 19,60 Euro im Vergleich zum XETRA-Schlusskurs vom Vortag. Da hatte es einen Kurssprung um fast 19 Prozent gegeben. In diesem Jahr liegen die PUMA-Aktien aber immer noch mit mehr als der Hälfte im Minus.

Vor allem dem chinesischen Konzern Anta Sports wird derzeit ein Interesse nachgesagt, wobei auch der Anta-Konkurrent Lin Ning und der japanische Sportartikelhersteller Asics von der Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf Kreise als mögliche Interessenten genannt worden waren. Wie Bloomberg mittlerweile aber berichtet, hat zumindest Asics den Gedanken an eine PUMA-Übernahme zurückgewiesen. Demnach gebe es derzeit weder Gespräche noch einen solchen Plan.

/tih/mis

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

FRANKFURT (dpa-AFX Broker)

Bildquellen: Robert Ascroft/ PUMA, Tooykrub / Shutterstock.com

mehr Analysen