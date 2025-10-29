Ausblick: PUMA mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
PUMA legt die Zahlen für das abgelaufene Jahresviertel vor. Das erwarten Analysten.
Werte in diesem Artikel
PUMA wird am 30.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
10 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,451 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,860 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.
PUMA soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,99 Milliarden EUR abgeschlossen haben - davon gehen 13 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 13,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,31 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 23 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -3,175 EUR aus, während im Vorjahreszeitraum 1,89 EUR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 22 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 7,54 Milliarden EUR in den Büchern stehen werden, gegenüber 8,82 Milliarden EUR im Vorjahr.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf PUMA
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf PUMA
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere PUMA News
Bildquellen: Tooykrub / Shutterstock.com
Nachrichten zu PUMA SE
Analysen zu PUMA SE
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.10.2025
|PUMA SE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.2025
|PUMA SE Buy
|Warburg Research
|07.10.2025
|PUMA SE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.10.2025
|PUMA SE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.2025
|PUMA SE Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|16.10.2025
|PUMA SE Buy
|Warburg Research
|08.08.2025
|PUMA SE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.08.2025
|PUMA SE Buy
|Warburg Research
|28.07.2025
|PUMA SE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.07.2025
|PUMA SE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.10.2025
|PUMA SE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.10.2025
|PUMA SE Hold
|Deutsche Bank AG
|01.10.2025
|PUMA SE Neutral
|UBS AG
|18.09.2025
|PUMA SE Halten
|DZ BANK
|18.09.2025
|PUMA SE Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.10.2025
|PUMA SE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.10.2025
|PUMA SE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.2025
|PUMA SE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.2025
|PUMA SE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.09.2025
|PUMA SE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für PUMA SE nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen