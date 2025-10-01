PUMA-Aktie steigt: Langfristige Partnerschaft mit Hyrox bis 2030 verlängert
PUMA und das Fitness-Wettkampf-Unternehmen Hyrox haben die seit 2017 bestehende Partnerschaft "vorzeitig erneuert und verlängert".
Werte in diesem Artikel
Wie beide Unternehmen mitteilten, wird PUMA bis 2030 Hyrox mit offizieller Sportbekleidung wie Sportschuhen ausstatten und "exklusiver Presenting-Partner" der Hyrox-Weltmeisterschaften werden. Außerdem hat PUMA drei weitere Elite-Athletinnen und -Athleten von Hyrox als Markenbotschafter unter Vertrag genommen, deren Zahl sich nun auf mehr als 60 belaufe.
Laut Mitteilung ist gleichnamige Sportart Hyrox die weltweit am schnellsten wachsende Fitness-Sportart, die durch die Kombination von Laufen und Funktionstraining als rasanten Wettkampf einen wichtigen Trend in der Branche erfolgreich aufgegriffen hat.
PUMA arbeitet nach eigenen Angaben seit dem ersten Hyrox-Rennen in Hamburg 2017 mit dem Hamburger Unternehmen Hyrox zusammen und ist seit 2023 dessen globaler Partner. Hyrox sei eine wichtige Plattform für die Steigerung der Markenbekanntheit von PUMA. Anfang 2025 hat PUMA seine erste Performance-Kollektion für Hyrox vorgestellt, die sowohl Bekleidung als auch Schuhe umfasst. PUMA will das Angebot in den kommenden Jahren weiter ausbauen.
Im XETRA-Handel steigen PUMA-Aktien zur Wochenmitte zeitweise um 0,80 Prozent auf 21,33 Euro.
DOW JONES
Ausgewählte Hebelprodukte auf PUMA
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf PUMA
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere PUMA News
Bildquellen: Robert Ascroft/ PUMA, Tooykrub / Shutterstock.com
Nachrichten zu PUMA SE
Analysen zu PUMA SE
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:26
|PUMA SE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|PUMA SE Neutral
|UBS AG
|18.09.2025
|PUMA SE Halten
|DZ BANK
|18.09.2025
|PUMA SE Hold
|Deutsche Bank AG
|18.09.2025
|PUMA SE Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.08.2025
|PUMA SE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.08.2025
|PUMA SE Buy
|Warburg Research
|28.07.2025
|PUMA SE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.07.2025
|PUMA SE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.07.2025
|PUMA SE Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:01
|PUMA SE Neutral
|UBS AG
|18.09.2025
|PUMA SE Halten
|DZ BANK
|18.09.2025
|PUMA SE Hold
|Deutsche Bank AG
|18.09.2025
|PUMA SE Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.08.2025
|PUMA SE Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:26
|PUMA SE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.2025
|PUMA SE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.09.2025
|PUMA SE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.08.2025
|PUMA SE Sell
|UBS AG
|30.07.2025
|PUMA SE Reduce
|Baader Bank
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für PUMA SE nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen