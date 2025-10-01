DAX23.829 -0,2%ESt505.516 -0,3%Top 10 Crypto15,94 +0,6%Dow46.398 +0,2%Nas22.660 +0,3%Bitcoin98.102 +1,0%Euro1,1761 +0,2%Öl66,17 -1,3%Gold3.892 +0,9%
Sportbekleidung & Co.

PUMA-Aktie steigt: Langfristige Partnerschaft mit Hyrox bis 2030 verlängert

01.10.25 10:05 Uhr
PUMA-Aktie profitiert von Verlängerung der Hyrox-Partnerschaft bis 2030 | finanzen.net

PUMA und das Fitness-Wettkampf-Unternehmen Hyrox haben die seit 2017 bestehende Partnerschaft "vorzeitig erneuert und verlängert".

Wie beide Unternehmen mitteilten, wird PUMA bis 2030 Hyrox mit offizieller Sportbekleidung wie Sportschuhen ausstatten und "exklusiver Presenting-Partner" der Hyrox-Weltmeisterschaften werden. Außerdem hat PUMA drei weitere Elite-Athletinnen und -Athleten von Hyrox als Markenbotschafter unter Vertrag genommen, deren Zahl sich nun auf mehr als 60 belaufe.

Laut Mitteilung ist gleichnamige Sportart Hyrox die weltweit am schnellsten wachsende Fitness-Sportart, die durch die Kombination von Laufen und Funktionstraining als rasanten Wettkampf einen wichtigen Trend in der Branche erfolgreich aufgegriffen hat.

PUMA arbeitet nach eigenen Angaben seit dem ersten Hyrox-Rennen in Hamburg 2017 mit dem Hamburger Unternehmen Hyrox zusammen und ist seit 2023 dessen globaler Partner. Hyrox sei eine wichtige Plattform für die Steigerung der Markenbekanntheit von PUMA. Anfang 2025 hat PUMA seine erste Performance-Kollektion für Hyrox vorgestellt, die sowohl Bekleidung als auch Schuhe umfasst. PUMA will das Angebot in den kommenden Jahren weiter ausbauen.

Im XETRA-Handel steigen PUMA-Aktien zur Wochenmitte zeitweise um 0,80 Prozent auf 21,33 Euro.

DOW JONES

Bildquellen: Robert Ascroft/ PUMA, Tooykrub / Shutterstock.com

