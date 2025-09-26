PUMA-Aktie im Blick: Erholung nach Analystenmeinung
Nach ihrer jüngsten Kurskorrektur sind die Aktien von PUMA am Dienstag wieder über ihre 100-Tage-Linie zurückgekehrt.
Werte in diesem Artikel
Zeitweise beträgt das Kursplus via XETRA 6,38 Prozent bei 21,52 Euro. Auf Monatssicht haben sie sich nach heftigen Ausschlägen in beide Richtungen per saldo kaum verändert.
Analyst Warwick Okines von der Investmentbank Exane BNP Paribas gab in einem Kommentar seine negative Einschätzung auf und votiert für PUMA nun mit "Neutral". Sein deutlich erhöhtes Kursziel von 21 Euro wurde am Morgen jedoch bereits erreicht.
Okines sieht PUMA in einer Sondersituation. Der Turnaround könnte zwar schwieriger werden als beim Rivalen adidas, es komme jedoch auch mögliches Übernahmeinteresse ins Spiel. In diesem Fall könnten PUMA-Aktien auch 30 Euro wert sein.
Puma legt am 30. Oktober seine Quartalsergebnisse vor. Ab dem 5. Oktober wird Stillschweigen herrschen zwischen dem Konzern und dem Finanzmarkt.
/ag/jha/
FRANKFURT (dpa-AFX)
