Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für PUMA von 18 auf 17 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen.

Piral Dadhania passte seine Schätzungen und Kursziele für Europas Luxuswarenanbieter am Montagabend an. Bei PUMA wirkt sich vor allem der Rückzug aus dem US-Joint-Venture United Legwear aus.

Die PUMA-Aktie verliert nach der Rally der vergangenen Tage am Dienstag auf XETRA zeitweise 2,51 Prozent auf 20,19 Euro.

