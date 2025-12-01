PUMA Aktie
Marktkap. 2,9 Mrd. EURKGV 23,52 Div. Rendite 1,38%
WKN 696960
ISIN DE0006969603
Symbol PMMAF
PUMA SE Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Puma von 18 auf 17 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Piral Dadhania passte seine Schätzungen und Kursziele für Europas Luxuswarenanbieter am Montagabend an. Bei Puma wirkt sich vor allem der Rückzug aus dem US-Joint-Venture United Legwear aus./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.12.2025 / 17:33 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2025 / 00:45 / EST
Zusammenfassung: PUMA Sector Perform
|Unternehmen:
PUMA SE
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
17,00 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
20,60 €
|Abst. Kursziel*:
-17,48%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
20,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-15,84%
|
Analyst Name:
Piral Dadhania
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
23,29 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
