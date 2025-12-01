DAX 23.667 +0,3%ESt50 5.680 +0,2%MSCI World 4.378 +0,0%Top 10 Crypto 11,61 +0,0%Nas 23.276 -0,4%Bitcoin 74.614 +0,4%Euro 1,1617 +0,1%Öl 63,12 -0,3%Gold 4.216 -0,4%
DAX stabilisiert sich im Plus -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich -- US-Regierung unterstützt Bayer im Glyphosat-Streit -- Muss Strategy bald BTC verkaufen? -- Bilfinger, Siemens Energy im Fokus
Top News
Analyse: So bewertet Merrill Lynch & Co., Inc. die Bayer-Aktie Analyse: So bewertet Merrill Lynch & Co., Inc. die Bayer-Aktie
Siemens Energy-Aktie wird von Goldman Sachs mit Kurszielanhebung geadelt Siemens Energy-Aktie wird von Goldman Sachs mit Kurszielanhebung geadelt
PUMA Aktie

20,20 EUR -0,43 EUR -2,08 %
STU
Marktkap. 2,9 Mrd. EUR

KGV 23,52 Div. Rendite 1,38%
RBC Capital Markets

PUMA SE Sector Perform

08:06 Uhr
PUMA SE Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Puma von 18 auf 17 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Piral Dadhania passte seine Schätzungen und Kursziele für Europas Luxuswarenanbieter am Montagabend an. Bei Puma wirkt sich vor allem der Rückzug aus dem US-Joint-Venture United Legwear aus./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.12.2025 / 17:33 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2025 / 00:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: PUMA SE

Zusammenfassung: PUMA Sector Perform

Unternehmen:
PUMA SE		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
17,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
20,60 €		 Abst. Kursziel*:
-17,48%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
20,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-15,84%
Analyst Name:
Piral Dadhania 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
23,29 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

