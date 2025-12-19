DAX24.233 +0,1%Est505.746 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,66 +4,3%Nas23.006 +1,4%Bitcoin75.156 +3,1%Euro1,1715 -0,1%Öl59,45 -0,4%Gold4.331 -0,1%
Heute im Fokus
Großer Verfallstag: DAX fester -- Asien schließt in Grün -- BoJ erhöht Zinsen auf höchstes Niveau seit drei Jahrzehnten -- DroneShield, PUMA, Nike, Micron, Cannabis- und Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Analyse: So bewertet Warburg Research die adidas-Aktie Analyse: So bewertet Warburg Research die adidas-Aktie
BioNTech-Aktie freundlich - großer Schub nach CureVac-Deal bleibt jedoch aus BioNTech-Aktie freundlich - großer Schub nach CureVac-Deal bleibt jedoch aus
Strategische Refinanzierung

PUMA-Aktie in Rot: Inanspruchnahme bestehender Kreditlinien reduziert

19.12.25 09:24 Uhr
PUMA zündet den Finanz-Turbo: 608 Millionen Euro für neue Flexibilität - Aktie gibt nach | finanzen.net

PUMA hat sich einen zusätzlichen Finanzierungsrahmen über mehr als 600 Millionen Euro gesichert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
PUMA SE
22,96 EUR -0,04 EUR -0,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Wie der Sportartikelhersteller mitteilte, besteht dieser Rahmen aus einer Fazilität in Höhe von 500 Millionen Euro und zusätzlichen bestätigten Kreditlinien in Höhe von 108 Millionen Euro. Mit dem Geld will PUMA die Inanspruchnahme der bestehenden revolvierenden Kreditfazilität in Höhe von 1,2 Milliarden Euro reduzieren und damit seine allgemeine finanzielle Flexibilität erhöhen.

Im XETRA-Handel es für PUMA-Aktie zeitweise 1,68 Prozent auf 22,85 Euro nach unten.

DOW JONES

Bildquellen: PUMA SE, Tooykrub / Shutterstock.com

Nachrichten zu PUMA SE

DatumMeistgelesen
Analysen zu PUMA SE

DatumRatingAnalyst
18.12.2025PUMA SE Sector PerformRBC Capital Markets
12.12.2025PUMA SE OutperformBernstein Research
02.12.2025PUMA SE Sector PerformRBC Capital Markets
28.11.2025PUMA SE HaltenDZ BANK
19.11.2025PUMA SE HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
12.12.2025PUMA SE OutperformBernstein Research
31.10.2025PUMA SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
31.10.2025PUMA SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.10.2025PUMA SE BuyWarburg Research
08.08.2025PUMA SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
18.12.2025PUMA SE Sector PerformRBC Capital Markets
02.12.2025PUMA SE Sector PerformRBC Capital Markets
28.11.2025PUMA SE HaltenDZ BANK
19.11.2025PUMA SE HoldDeutsche Bank AG
11.11.2025PUMA SE Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
31.10.2025PUMA SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
30.10.2025PUMA SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.10.2025PUMA SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
03.10.2025PUMA SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
01.10.2025PUMA SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.

