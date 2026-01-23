DAX24.931 +0,1%Est505.948 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,48 -2,4%Nas23.501 +0,3%Bitcoin74.032 +1,4%Euro1,1855 -0,3%Öl65,54 -1,1%Gold5.066 +1,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 CSG Group A420X0 Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 RENK RENK73 BASF BASF11 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Lufthansa 823212 adidas A1EWWW
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Wall Street tiefer erwartet -- Gold auf Rekordhoch -- Trump droht Kanada mit 100-Prozent-Zöllen -- VW-Chef hält US-Werk für Audi wegen Zöllen für nicht finanzierbar -- Meta im Fokus
Top News
Seltene Erden: Wenn aus Hype endlich Realität wird – MP Materials und USA Rare Earth im Fokus! Seltene Erden: Wenn aus Hype endlich Realität wird – MP Materials und USA Rare Earth im Fokus!
Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS im Fokus: Rheinmetall und OHB bewerben sich wohl für Bundeswehr-"Starlink" - OHB +24% Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS im Fokus: Rheinmetall und OHB bewerben sich wohl für Bundeswehr-"Starlink" - OHB +24%
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Unser ETF-Compass 2026: Die wichtigsten Trends für ETF-Anleger in diesem Jahr. Hier geht's zur Übersicht.
Übernahmefantasie

Zweistellige Gewinne: PUMA-Aktie macht Kurseinbruch von Freitag wett

26.01.26 14:37 Uhr
PUMA-Aktie: Comeback nach Kurseinbruch | finanzen.net

Die Aktien von PUMA haben die Verluste vom Freitag zu Wochenbeginn mit gut 15 Prozent Kursplus größtenteils wettgemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
PUMA SE
21,53 EUR 2,93 EUR 15,75%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Zuletzt schwankten die Aktien der Herzogenauracher zwischen Übernahmefantasie und Ernüchterung.

Ernüchterung hatte es am Freitag durch einen Bericht gegeben, wonach die Gespräche der französischen Milliardärsfamilie Pinault mit dem chinesischen Konzern Anta Sports beendet seien. Die Pinault-Familie hält knapp 30 Prozent der PUMA-Anteile.

Wer­bung

Mitte Januar waren PUMA-Papiere nach einem Bericht über das Interesse von Anta Sports an dem Pinault-Anteil mit 24,91 Euro noch auf das höchste Niveau seit Mai 2025 geklettert. Danach ging es zeitweise wieder deutlich abwärts. Heute steigt das Papier allerdings im XETRA-Handel wieder zeitweise 14,54 Prozent auf 21,19 Euro

Die Spekulationen halten sich hartnäckig: Schon seit Ende vergangenen Jahres gilt Anta, dem bereits die Sportartikelmarke Fila und der Outdoor-Spezialist Jack Wolfskin gehören, als Interessent an PUMA.

/ag/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf PUMA

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf PUMA

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Robert Ascroft/ PUMA, PUMA SE

Nachrichten zu PUMA SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu PUMA SE

DatumRatingAnalyst
23.01.2026PUMA SE Sector PerformRBC Capital Markets
22.01.2026PUMA SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
21.01.2026PUMA SE Sector PerformRBC Capital Markets
21.01.2026PUMA SE HoldDeutsche Bank AG
15.01.2026PUMA SE NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
22.01.2026PUMA SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
14.01.2026PUMA SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.01.2026PUMA SE OutperformBernstein Research
06.01.2026PUMA SE OutperformBernstein Research
12.12.2025PUMA SE OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
23.01.2026PUMA SE Sector PerformRBC Capital Markets
21.01.2026PUMA SE Sector PerformRBC Capital Markets
21.01.2026PUMA SE HoldDeutsche Bank AG
15.01.2026PUMA SE NeutralUBS AG
08.01.2026PUMA SE Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
31.10.2025PUMA SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
30.10.2025PUMA SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.10.2025PUMA SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
03.10.2025PUMA SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
01.10.2025PUMA SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für PUMA SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen