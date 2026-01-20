Goldman Sachs Group Inc.

PUMA SE Buy

11:26 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Puma von 29 auf 26,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Richard Edwards passte seine Schätzungen am Mittwochnachmittag an eine langsamere Normalisierung der Lagerbestände an./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 16:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

