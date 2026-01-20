PUMA Aktie
Marktkap. 3,13 Mrd. EURKGV 23,52 Div. Rendite 1,38%
WKN 696960
ISIN DE0006969603
Symbol PMMAF
PUMA SE Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Puma von 29 auf 26,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Richard Edwards passte seine Schätzungen am Mittwochnachmittag an eine langsamere Normalisierung der Lagerbestände an./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 16:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: PUMA SE
Zusammenfassung: PUMA Buy
|Unternehmen:
PUMA SE
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
26,50 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
21,41 €
|Abst. Kursziel*:
23,77%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
21,58 €
|Abst. Kursziel aktuell:
22,80%
|
Analyst Name:
Richard Edwards
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
23,41 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
