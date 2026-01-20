DAX 24.908 +1,4%ESt50 5.965 +1,4%MSCI World 4.479 +0,2%Top 10 Crypto 11,98 +2,3%Nas 23.225 +1,2%Bitcoin 76.917 +0,5%Euro 1,1694 +0,1%Öl 64,40 -1,4%Gold 4.828 -0,1%
PUMA Aktie

Marktkap. 3,13 Mrd. EUR

KGV 23,52 Div. Rendite 1,38%
WKN 696960

ISIN DE0006969603

Symbol PMMAF

Goldman Sachs Group Inc.

PUMA SE Buy

11:26 Uhr
PUMA SE Buy
PUMA SE
PUMA SE
21,58 EUR -0,23 EUR -1,05%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Puma von 29 auf 26,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Richard Edwards passte seine Schätzungen am Mittwochnachmittag an eine langsamere Normalisierung der Lagerbestände an./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 16:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: PUMA Buy

Unternehmen:
PUMA SE		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
26,50 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
21,41 €		 Abst. Kursziel*:
23,77%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
21,58 €		 Abst. Kursziel aktuell:
22,80%
Analyst Name:
Richard Edwards 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
23,41 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu PUMA SE

21.01.26 PUMA Hold Deutsche Bank AG
21.01.26 PUMA Sector Perform RBC Capital Markets
15.01.26 PUMA Neutral UBS AG
14.01.26 PUMA Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.01.26 PUMA Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu PUMA SE

Dow Jones Zusammenarbeit PUMA-Aktie verliert: Neue Allianz mit McLaren Racing ab der Saison 2026 PUMA-Aktie verliert: Neue Allianz mit McLaren Racing ab der Saison 2026
finanzen.net Angespannte Stimmung in Frankfurt: So entwickelt sich der MDAX mittags
finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: MDAX beginnt Sitzung mit Gewinnen
finanzen.net Montagshandel in Frankfurt: MDAX verbucht zum Start Abschläge
finanzen.net MDAX-Titel PUMA SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in PUMA SE von vor 10 Jahren abgeworfen
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX steigt zum Start
StockXperts Puma: Der nächste Rückschlag, die nächste Chance?
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt Puma auf 'Buy' - Ziel 40 Euro
finanzen.net Schwacher Handel: MDAX beginnt Mittwochshandel in der Verlustzone
EQS Group EQS-PVR: PUMA SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Benzinga Anta takes Aim At Global Big Leagues With Puma Bid
RTE.ie Anta Sports offers to buy Pinault family's 29% Puma stake
Business Times China’s Anta Sports has offered to buy Pinault family’s 29% Puma stake: sources
EQS Group EQS-News: PUMA appoints Nadia Kokni as Vice President Global Brand Marketing
EQS Group EQS-PVR: PUMA SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: PUMA SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: PUMA SE secures additional financing with a bridge loan of €500m and additional confirmed credit lines of €108m
