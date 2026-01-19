Zusammenarbeit

PUMA und McLaren Racing sind eine "mehrjährige weltweite Partnerschaft" eingegangen.

Ab 2026 wird PUMA dabei die Team-Ausrüstung sowie Replika- und Lifestyle Kollektionen für McLaren Racing entwerfen, wie der Sportartikelhersteller mitteilte. Die Zusammenarbeit umfasst das gesamte Portfolio von McLaren Racing. Die PUMA x McLaren Racing Lifestyle-Kollektion werde am 20. Januar weltweit auf den Markt kommen, die Replika-Kollektion am 2. Februar.

Wer­bung Wer­bung

Im XETRA-Handel verliert die PUMA-Aktie zeitweise 2,37 Prozent auf 20,98 Euro.

DJG/uxd/sha

DOW JONES