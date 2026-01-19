PUMA-Aktie verliert: Neue Allianz mit McLaren Racing ab der Saison 2026
PUMA und McLaren Racing sind eine "mehrjährige weltweite Partnerschaft" eingegangen.
Werte in diesem Artikel
Ab 2026 wird PUMA dabei die Team-Ausrüstung sowie Replika- und Lifestyle Kollektionen für McLaren Racing entwerfen, wie der Sportartikelhersteller mitteilte. Die Zusammenarbeit umfasst das gesamte Portfolio von McLaren Racing. Die PUMA x McLaren Racing Lifestyle-Kollektion werde am 20. Januar weltweit auf den Markt kommen, die Replika-Kollektion am 2. Februar.
Im XETRA-Handel verliert die PUMA-Aktie zeitweise 2,37 Prozent auf 20,98 Euro.
