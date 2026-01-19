DAX24.712 -1,0%Est505.885 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,01 -4,9%Nas23.218 -1,3%Bitcoin76.946 -3,2%Euro1,1734 +0,7%Öl64,70 +0,8%Gold4.737 +1,4%
Zusammenarbeit

PUMA-Aktie verliert: Neue Allianz mit McLaren Racing ab der Saison 2026

20.01.26 16:42 Uhr
PUMA-Aktie tiefer:Langfristigen Deal mit McLaren - Saiscon 2026 im Fokus

PUMA und McLaren Racing sind eine "mehrjährige weltweite Partnerschaft" eingegangen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
PUMA SE
21,28 EUR -0,04 EUR -0,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Ab 2026 wird PUMA dabei die Team-Ausrüstung sowie Replika- und Lifestyle Kollektionen für McLaren Racing entwerfen, wie der Sportartikelhersteller mitteilte. Die Zusammenarbeit umfasst das gesamte Portfolio von McLaren Racing. Die PUMA x McLaren Racing Lifestyle-Kollektion werde am 20. Januar weltweit auf den Markt kommen, die Replika-Kollektion am 2. Februar.

Im XETRA-Handel verliert die PUMA-Aktie zeitweise 2,37 Prozent auf 20,98 Euro.

DJG/uxd/sha

DOW JONES

Bildquellen: Tooykrub / Shutterstock.com, Robert Ascroft/ PUMA

Analysen zu PUMA SE

DatumRatingAnalyst
