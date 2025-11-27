DAX 23.826 +0,2%ESt50 5.663 +0,2%MSCI World 4.383 +0,2%Top 10 Crypto 12,52 -0,2%Nas 23.296 +0,4%Bitcoin 79.767 +1,4%Euro 1,1579 -0,2%Öl 63,29 -0,2%Gold 4.200 +1,0%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Puma von 16,50 auf 19,80 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Anta Sports kristallisiere sich als besonders ernstzunehmender Kaufinteressent heraus, schrieb Thomas Maul am Freitag anlässlich der Übernahmespekulationen und Dementis von Asics und Li Ning. Er misst in seinem Bewertungsmodell einer potenziellen Übernahme zu einem Preis von 27,50 Euro derzeit eine Wahrscheinlichkeit von 30 Prozent bei./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2025 / 13:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.11.2025 / 13:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tooykrub / Shutterstock.com

