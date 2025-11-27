PUMA Aktie
Marktkap. 2,47 Mrd. EURKGV 23,52 Div. Rendite 1,38%
WKN 696960
ISIN DE0006969603
Symbol PMMAF
PUMA SE Halten
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Puma von 16,50 auf 19,80 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Anta Sports kristallisiere sich als besonders ernstzunehmender Kaufinteressent heraus, schrieb Thomas Maul am Freitag anlässlich der Übernahmespekulationen und Dementis von Asics und Li Ning. Er misst in seinem Bewertungsmodell einer potenziellen Übernahme zu einem Preis von 27,50 Euro derzeit eine Wahrscheinlichkeit von 30 Prozent bei./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2025 / 13:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.11.2025 / 13:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusammenfassung: PUMA Halten
|Unternehmen:
PUMA SE
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Halten
|Kurs*:
20,11 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Halten
|Kurs aktuell:
19,94 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Thomas Maul
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
23,40 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu PUMA SE
|14:56
|PUMA Halten
|DZ BANK
|19.11.25
|PUMA Hold
|Deutsche Bank AG
|11.11.25
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.11.25
|PUMA Halten
|DZ BANK
|03.11.25
|PUMA Neutral
|UBS AG
