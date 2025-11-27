DAX23.768 +0,2%Est505.653 ±-0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,28 -0,7%Nas23.215 +0,8%Bitcoin78.890 +1,1%Euro1,1594 ±-0,0%Öl63,35 +0,4%Gold4.157 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 PUMA 696960 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Bayer BAY001 Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Infineon 623100 Amazon 906866 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Wall Street im Feiertag: DAX letztlich etwas höher -- PUMA profitiert von Übernahmespekulationen -- Strategy, Novo Nordisk, Siemens Energy, RENK, BYD, Alibaba, Baidu, Bitcoin, DroneShield im Fokus
Top News
Aktien von NVIDIA, Apple, Palantir & Co.: Das sind für CFRA die Top-Picks aus dem Tech-Sektor für 2026 Aktien von NVIDIA, Apple, Palantir & Co.: Das sind für CFRA die Top-Picks aus dem Tech-Sektor für 2026
Verschnaufpause: DAX legt leicht zu - in kleinen Schritten zur Jahresendrally? Verschnaufpause: DAX legt leicht zu - in kleinen Schritten zur Jahresendrally?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Schlägt dein Herz schon für ETFs? Investier bei der Commerzbank zu Top-Konditionen in Vanguard-ETFs

XETRA-SCHLUSS/Gut behauptet - Puma gesucht mit Übernahmefantasie

27.11.25 17:50 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
159,15 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Deutsche Börse AG
225,40 EUR 4,10 EUR 1,85%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
OHB SE
114,50 EUR 14,90 EUR 14,96%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
PUMA SE
20,30 EUR 3,20 EUR 18,71%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Der deutsche Aktienmarkt hat am Donnerstag mit kleinen Aufschlägen geschlossen. Wegen Thanksgiving in den USA verlief das Geschäft erwartungsgemäß ruhig. Übergeordnet war die Stimmung weiter positiv, weil die Zinssenkungsfantasie in den USA intakt blieb. Der sehr schwache Chicago-Einkaufsmanagerindex für November hatte am Vortag der US-Notenbank ein weiteres Argument geliefert, am 10. Dezember die Zinsen zu senken. Die Deutsche Bank rechnet derweil in ihrem Jahresausblick im kommenden Jahr mit etwa 80 Zinssenkungen rund um den Globus. Der am Vormittag gemeldete GfK-Konsumklimaindikator verpuffte impulslos. Die Verbraucherstimmung in Deutschland hat sich zum Jahresende stabilisiert, der Index fiel nahe der Prognose aus. Der DAX gewann 0,2 Prozent auf 23.768 Punkte.

Wer­bung

Steil nach oben um 17 Prozent ging es für die Puma-Aktie. Hintergrund war wieder aufgekommene Übernahmefantasie. Laut einem Bericht von Bloomberg soll es Interessenten aus Asien geben, genannt wurden Anta Sports, daneben auch Lin Ning und Asics. Angesichts des Kurssturzes der Aktie und der nun günstigen Bewertungen sei dies nicht unplausibel, hieß es im Handel. Adidas profitierten nicht von den Puma-Spekulationen - das Papier schloss 0,5 Prozent fester.

Gestützt von einer Kaufempfehlung von JP Morgan schlossen Deutsche Börse mit einem Plus von 1,8 Prozent, damit allerdings deutlich unter Tageshoch. Kurz vor Handelsschluss gab der Börsenbetreiber bekannt, ein unverbindliches Übernahmeangebot für Allfunds vorgelegt zu haben. Der Börsenbetreiber bietet 8,80 Euro je Allfunds-Aktie. Das Gebot setzt sich zusammen aus 4,30 Euro in bar und 4,30 Euro in neuen Deutsche Börse-Aktien, basierend auf dem unbeeinflussten und volumengewichteten 10-Tage-Durchschnittskurs der Deutschen Börse - zuzüglich einer zulässigen Dividende für das Geschäftsjahr 2025 von 0,20 Euro je Allfunds-Aktie. Deutsche Börse wurden in der Vergangenheit immer wieder als potenzieller Käufer für die Fonds-Plattform genannt. Allfunds gewannen 22,1 Prozent auf 8,11 Euro.

OHB schossen bei großen Umsätzen um 13 Prozent nach oben. Im Handel wurde über hohe Aufträge und einen möglichen Umsatzschub bei dem Raumfahrtunternehmen spekuliert. Bei einem Treffen des Ministerrats der europäischen Raumfahrtbehörde (ESA) ging es zuletzt um die Verteilung von 22 Milliarden Euro.

Wer­bung

===

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 23.767,96 +0,2% +19,2%

DAX-Future 23.774,00 -0,1% +16,6%

XDAX 23.737,07 -0,0% +19,7%

MDAX 29.531,25 +1,1% +14,2%

TecDAX 3.563,36 +1,0% +3,3%

SDAX 16.540,29 +1,3% +19,1%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 129,01% -12

YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Aktien Umsatz Vortag Aktien Vortag

Wer­bung

DAX 22 17 1 2.105,5 31,1 3.023,0 45,4

MDAX 40 9 1 475,2 25,2 485,1 26,8

TecDAX 25 5 0 429,7 10,3 741,4 17,1

SDAX 58 10 2 81,1 5,2 95,5 6,7

Umsätze in Millionen Euro bzw. Stück

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/flf

(END) Dow Jones Newswires

November 27, 2025 11:50 ET (16:50 GMT)

Ausgewählte Hebelprodukte auf adidas

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf adidas

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu PUMA SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu PUMA SE

DatumRatingAnalyst
19.11.2025PUMA SE HoldDeutsche Bank AG
11.11.2025PUMA SE Sector PerformRBC Capital Markets
05.11.2025PUMA SE HaltenDZ BANK
03.11.2025PUMA SE NeutralUBS AG
31.10.2025PUMA SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
31.10.2025PUMA SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
31.10.2025PUMA SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.10.2025PUMA SE BuyWarburg Research
08.08.2025PUMA SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.08.2025PUMA SE BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
19.11.2025PUMA SE HoldDeutsche Bank AG
11.11.2025PUMA SE Sector PerformRBC Capital Markets
05.11.2025PUMA SE HaltenDZ BANK
03.11.2025PUMA SE NeutralUBS AG
31.10.2025PUMA SE HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
31.10.2025PUMA SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
30.10.2025PUMA SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.10.2025PUMA SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
03.10.2025PUMA SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
01.10.2025PUMA SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für PUMA SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen