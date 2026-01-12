PUMA Aktie
Marktkap. 3,4 Mrd. EURKGV 23,52 Div. Rendite 1,38%
WKN 696960
ISIN DE0006969603
Symbol PMMAF
PUMA SE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Puma mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Buy" belassen. Puma habe immensen latenten Markenwert, wie jüngste Übernahmespekulationen, neue Produkte und Google-Suchanfragen zeigten, schrieb Nick Anderson am Dienstagabend. Er geht davon aus, dass das neue Management diesen Wert auch schöpfen wird./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2026 / 17:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: PUMA SE
Zusammenfassung: PUMA Buy
|Unternehmen:
PUMA SE
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
40,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
23,00 €
|Abst. Kursziel*:
73,91%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
22,57 €
|Abst. Kursziel aktuell:
77,23%
|
Analyst Name:
Nick Anderson
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
23,66 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu PUMA SE
|08:26
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.01.26
|PUMA Outperform
|Bernstein Research
|08.01.26
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.01.26
|PUMA Outperform
|Bernstein Research
|18.12.25
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:26
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.01.26
|PUMA Outperform
|Bernstein Research
|08.01.26
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.01.26
|PUMA Outperform
|Bernstein Research
|18.12.25
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:26
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.01.26
|PUMA Outperform
|Bernstein Research
|06.01.26
|PUMA Outperform
|Bernstein Research
|12.12.25
|PUMA Outperform
|Bernstein Research
|31.10.25
|PUMA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.01.26
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.12.25
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.12.25
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.11.25
|PUMA Halten
|DZ BANK
|19.11.25
|PUMA Hold
|Deutsche Bank AG