PUMA Aktie

22,57 EUR -0,11 EUR -0,49 %
STU
Marktkap. 3,4 Mrd. EUR

KGV 23,52 Div. Rendite 1,38%
WKN 696960

ISIN DE0006969603

Symbol PMMAF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

PUMA SE Buy

08:26 Uhr
PUMA SE Buy
Aktie in diesem Artikel
PUMA SE
22,57 EUR -0,11 EUR -0,49%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Puma mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Buy" belassen. Puma habe immensen latenten Markenwert, wie jüngste Übernahmespekulationen, neue Produkte und Google-Suchanfragen zeigten, schrieb Nick Anderson am Dienstagabend. Er geht davon aus, dass das neue Management diesen Wert auch schöpfen wird./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2026 / 17:08 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: PUMA Buy

Unternehmen:
PUMA SE		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
40,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
23,00 €		 Abst. Kursziel*:
73,91%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
22,57 €		 Abst. Kursziel aktuell:
77,23%
Analyst Name:
Nick Anderson 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
23,66 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu PUMA SE

08:26 PUMA Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.01.26 PUMA Outperform Bernstein Research
08.01.26 PUMA Sector Perform RBC Capital Markets
06.01.26 PUMA Outperform Bernstein Research
18.12.25 PUMA Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu PUMA SE

finanzen.net XETRA-Handel: Zum Handelsende Pluszeichen im MDAX
finanzen.net Freundlicher Handel: So bewegt sich der MDAX nachmittags
finanzen.net MDAX-Handel aktuell: MDAX zum Start des Montagshandels in Grün
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX zum Handelsende stärker
finanzen.net PUMA SE Aktie News: PUMA SE tendiert am Nachmittag fester
Dow Jones PUMA-Aktie höher: Chinesische Anta will wohl Beteiligung von Pinault kaufen
finanzen.net PUMA SE Aktie News: PUMA SE macht am Freitagmittag Boden gut
StockXperts Puma: Bald der Durchbruch?
RTE.ie Anta Sports offers to buy Pinault family's 29% Puma stake
Business Times China’s Anta Sports has offered to buy Pinault family’s 29% Puma stake: sources
EQS Group EQS-News: PUMA appoints Nadia Kokni as Vice President Global Brand Marketing
EQS Group EQS-PVR: PUMA SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: PUMA SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: PUMA SE secures additional financing with a bridge loan of €500m and additional confirmed credit lines of €108m
EQS Group EQS-PVR: PUMA SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: PUMA SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
