TSMC mit starkem Quartalsbericht -- NVIDIA, BYD, DroneShield, Honeywell, thyssenkrupp, Rüstungsaktien, VW, Richemont, Microsoft im Fokus
TSMC-Aktie mit starkem Quartalsbericht und Ausblick - Halbleiterwerte ASML, Infineon & Co. im Blick
Honeywell-Aktie im Fokus: Quantencomputer-Tochter soll an die Börse gehen - eine Bedrohung für D-Wave?
50,22 EUR +0,68 EUR +1,37 %
STU
Marktkap. 35,03 Mrd. EUR

KGV 4,17 Div. Rendite 3,82%
WKN 703712

ISIN DE0007037129

Symbol RWNFF

Bernstein Research

RWE Outperform

11:56 Uhr
RWE Outperform
RWE AG St.
50,22 EUR 0,68 EUR 1,37%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für RWE mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Outperform" belassen. Für den Energiekonzern sei die Auktion britischer Offshore-Windkraftprojekte ein voller Erfolg gewesen, schrieb Deepa Venkateswaran am Mittwochabend. Die Ergebnisse bestätigten eine Wiederbelebung der Offshore-Windenergie in Großbritannien und Europa, insbesondere für RWE./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 20:31 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 20:31 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Dennis Diatel / Shutterstock.com

Zusammenfassung: RWE Outperform

Unternehmen:
RWE AG St.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
50,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
50,22 €		 Abst. Kursziel*:
-0,44%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
50,22 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-0,44%
Analyst Name:
Deepa Venkateswaran 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
50,17 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu RWE AG St.

11:56 RWE Outperform Bernstein Research
11:01 RWE Buy UBS AG
09:06 RWE Overweight Barclays Capital
14.01.26 RWE Overweight Barclays Capital
14.01.26 RWE Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu RWE AG St.

finanzen.net Aktie auf dem Prüfstand Bernstein Research: RWE-Aktie erhält Outperform Bernstein Research: RWE-Aktie erhält Outperform
finanzen.net Analyse: Buy-Bewertung für RWE-Aktie von UBS AG
finanzen.net RWE Aktie News: RWE präsentiert sich am Vormittag fester
finanzen.net XETRA-Handel DAX gibt schlussendlich nach
finanzen.net Verluste in Frankfurt: LUS-DAX schließt mit Verlusten
finanzen.net RWE Aktie News: Anleger schicken RWE am Nachmittag ins Plus
finanzen.net XETRA-Handel So bewegt sich der DAX am Mittwochnachmittag
finanzen.net Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich am Nachmittag schwächer
dpa-afx RWE-Aktie im Höhenflug: 50-Euro-Marke nach Erfolg in Großbritannien im Visier
reNEWS AR7: RWE wins big in 8.4GW CfD auction
EQS Group EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
reNEWS RWE signs PPA with Thames Water
reNEWS RWE sells 350MW Baltic 2 to PGE
