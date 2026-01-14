RWE Aktie
Marktkap. 35,03 Mrd. EURKGV 4,17 Div. Rendite 3,82%
WKN 703712
ISIN DE0007037129
Symbol RWNFF
RWE Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für RWE mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Outperform" belassen. Für den Energiekonzern sei die Auktion britischer Offshore-Windkraftprojekte ein voller Erfolg gewesen, schrieb Deepa Venkateswaran am Mittwochabend. Die Ergebnisse bestätigten eine Wiederbelebung der Offshore-Windenergie in Großbritannien und Europa, insbesondere für RWE./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 20:31 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 20:31 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Dennis Diatel / Shutterstock.com
Zusammenfassung: RWE Outperform
|Unternehmen:
RWE AG St.
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
50,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
50,22 €
|Abst. Kursziel*:
-0,44%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
50,22 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-0,44%
|
Analyst Name:
Deepa Venkateswaran
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
50,17 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu RWE AG St.
|11:56
|RWE Outperform
|Bernstein Research
|11:01
|RWE Buy
|UBS AG
|09:06
|RWE Overweight
|Barclays Capital
|14.01.26
|RWE Overweight
|Barclays Capital
|14.01.26
|RWE Outperform
|Bernstein Research
|11:56
|RWE Outperform
|Bernstein Research
|11:01
|RWE Buy
|UBS AG
|09:06
|RWE Overweight
|Barclays Capital
|14.01.26
|RWE Overweight
|Barclays Capital
|14.01.26
|RWE Outperform
|Bernstein Research
|11:56
|RWE Outperform
|Bernstein Research
|11:01
|RWE Buy
|UBS AG
|09:06
|RWE Overweight
|Barclays Capital
|14.01.26
|RWE Overweight
|Barclays Capital
|14.01.26
|RWE Outperform
|Bernstein Research
|05.02.24
|RWE Underweight
|Barclays Capital
|21.10.21
|RWE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.20
|RWE Reduce
|Kepler Cheuvreux
|13.08.20
|RWE Reduce
|Kepler Cheuvreux
|15.05.20
|RWE Reduce
|Kepler Cheuvreux
|14.08.25
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|06.08.25
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|28.07.25
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|25.07.25
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|23.06.25
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research