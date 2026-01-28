Pinterest-Aktie bricht ein: Gewinnanstieg reicht Anlegern nicht, Umsatz enttäuscht
Für das soziale Netzwerk Pinterest standen am Donnerstag nach US-Handelsschluss Quartalszahlen auf der Agenda. So liefen die Geschäfte.
Werte in diesem Artikel
Pinterest hat in seinem vierten Geschäftsquartal 2025 ein Gewinnplus verbucht. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,67 US-Dollar nach 0,56 US-Dollar vor Jahresfrist. Damit verdiente Pinterest in etwa so viel wie erwartet: Die Analystenschätzungen für das EPS hatten zuvor bei 0,667 US-Dollar je Aktie gelegen.
Der Umsatz wuchs im abgeschlossenen Jahresviertel unterdessen von 1,15 Milliarden US-Dollar auf 1,32 Milliarden US-Dollar und lag somit leicht unter den Markterwartungen von 1,33 Milliarden US-Dollar.
Im gesamten Geschäftsjahr 2025 erreichte Pinterest ein EPS von 1,60 US-Dollar. Die Prognosen der Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr hatten sich zuvor durchschnittlich auf einen Gewinn je Aktie von 1,65 US-Dollar belaufen, gegenüber 1,29 US-Dollar je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz hatten die Experten durchschnittlich 4,23 Milliarden US-Dollar prognostiziert. Pinterest setzte jedoch 4,22 Milliarden US-Dollar um - nach 3,65 Milliarden US-Dollar im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.
Im nachbörslichen Handel an der NYSE steht die Pinterest-Aktie zeitweise 18,07 Prozent tiefer bei 15,23 US-Dollar.
