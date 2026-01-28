DAX24.853 ±-0,0%Est506.011 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,3300 -2,6%Nas22.597 -2,0%Bitcoin55.392 -1,8%Euro1,1870 -0,1%Öl67,55 -3,0%Gold4.919 -3,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens Energy ENER6Y Siemens 723610 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 BASF BASF11 Gerresheimer A0LD6E Amazon 906866 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Allianz 840400 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich kaum bewegt -- US-Börsen rot -- Mercedes-Benz: Gewinneinbruch -- Siemens erhöht Ergebnisprognose -- TKMS, Deutsche Börse, DroneShield, Birkenstock, Micron, Palantir, Fastly im Fokus
Top News
Ford fällt hinter BYD zurück - warum ein Blick auf den Aktienkurs Hoffnung macht Ford fällt hinter BYD zurück - warum ein Blick auf den Aktienkurs Hoffnung macht
Palantir-Aktie dennoch im Minus: Freigabe für Einsatz an der Front untermauert Führungsrolle Palantir-Aktie dennoch im Minus: Freigabe für Einsatz an der Front untermauert Führungsrolle
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Noch bis 14. April bei der Commerzbank gebührenfrei in Vanguard-ETFs investieren
Geschäftsbericht im Blick

Pinterest-Aktie bricht ein: Gewinnanstieg reicht Anlegern nicht, Umsatz enttäuscht

12.02.26 22:37 Uhr
Gewinnplus verpufft an der Börse - Pinterest-Aktie stürzt nach Zahlen an der NYSE ab | finanzen.net

Für das soziale Netzwerk Pinterest standen am Donnerstag nach US-Handelsschluss Quartalszahlen auf der Agenda. So liefen die Geschäfte.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Pinterest
16,20 EUR -0,60 EUR -3,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Pinterest hat in seinem vierten Geschäftsquartal 2025 ein Gewinnplus verbucht. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,67 US-Dollar nach 0,56 US-Dollar vor Jahresfrist. Damit verdiente Pinterest in etwa so viel wie erwartet: Die Analystenschätzungen für das EPS hatten zuvor bei 0,667 US-Dollar je Aktie gelegen.

Wer­bung

Der Umsatz wuchs im abgeschlossenen Jahresviertel unterdessen von 1,15 Milliarden US-Dollar auf 1,32 Milliarden US-Dollar und lag somit leicht unter den Markterwartungen von 1,33 Milliarden US-Dollar.

Im gesamten Geschäftsjahr 2025 erreichte Pinterest ein EPS von 1,60 US-Dollar. Die Prognosen der Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr hatten sich zuvor durchschnittlich auf einen Gewinn je Aktie von 1,65 US-Dollar belaufen, gegenüber 1,29 US-Dollar je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz hatten die Experten durchschnittlich 4,23 Milliarden US-Dollar prognostiziert. Pinterest setzte jedoch 4,22 Milliarden US-Dollar um - nach 3,65 Milliarden US-Dollar im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Im nachbörslichen Handel an der NYSE steht die Pinterest-Aktie zeitweise 18,07 Prozent tiefer bei 15,23 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Pinterest und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Pinterest

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Pinterest

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Ink Drop / Shutterstock.com

Nachrichten zu Pinterest

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Pinterest

DatumRatingAnalyst
06.10.2022Pinterest BuyGoldman Sachs Group Inc.
02.08.2019Pinterest HoldPivotal Research Group
02.08.2019Pinterest BuyDeutsche Bank AG
29.05.2019Pinterest HoldPivotal Research Group
13.05.2019Pinterest Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
06.10.2022Pinterest BuyGoldman Sachs Group Inc.
02.08.2019Pinterest BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
02.08.2019Pinterest HoldPivotal Research Group
29.05.2019Pinterest HoldPivotal Research Group
13.05.2019Pinterest Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Pinterest nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen