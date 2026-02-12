Zeitenwende

Im Januar 2026 hat der Elektro-SUV YU7 von Xiaomi in China mehr Käufer gefunden als Teslas Model Y, der bisherige Spitzenreiter. Damit verschiebt sich das Kräfteverhältnis auf dem Markt.

• Xiaomis E-SUV YU7 führt im Januar Verkaufsranking in China an

• YU7 mehr als doppelt so oft verkauft wie Teslas Model Y

• Absatzzahlen von Tesla in China mit kräftigem Einbruch



Wie "CNBC" berichtet wurden im Januar in China 37.869 Einheiten des Xiaomi YU7 ausgeliefert. Damit war das Modell im zurückliegenden Monat nicht nur das meistverkaufte Elektroauto , sondern das meistverkaufte Fahrzeug überhaupt in China. Der Model Y von Tesla, der im Dezember noch die Verkaufscharts angeführt hatte, kam im selben Zeitraum auf nur rund 16.845 Einheiten - nicht einmal halb so viele wie Xiaomis YU7 - und fiel damit auf Platz 20 zurück.

Vom Smartphone zum Spitzen-SUV

Dass ausgerechnet Xiaomi Tesla im wichtigen chinesischen E-Automarkt überholt, ist mehr als nur eine statistische Randnotiz. Der Konzern, bislang vor allem für Smartphones und Unterhaltungselektronik bekannt, ist erst seit Kurzem ernsthaft im Automobilgeschäft aktiv. Nach dem erfolgreichen Start der Limousine SU7 im Jahr 2024 folgte mit dem YU7 erst vor etwa einem halben Jahr - im Sommer 2025 - ein SUV. Mit dem YU7 plante Xiaomi laut "CNBC" dabei von Anfang an den Angriff auf Tesla. So ist das Einstiegsmodell nicht nur günstiger als der Model Y, sondern übertrifft das Tesla-Modell laut Unternehmensangaben auch noch bei wichtigen Kennzahlen wie der Reichweite. Mit diesen Punkten konnte Xiaomi offenbar auch die Autokäufer überzeugen.

Für Tesla ist der Rückgang der Model Y-Verkäufe in China besonders bitter. Wie "electrek" berichtet, lagen die China-Auslieferungen des US-Herstellers über alle Modelle hinweg im Januar bei 18.485 Einheiten und damit so tief wie seit November 2022 nicht mehr. Im Vergleich zum Vorjahresmonat ist das ein Rückgang um 45 Prozent, gegenüber den Zahlen aus Dezember 2025, als Tesla noch rekordhohe 93.843 Fahrzeuge in China auslieferte, beträgt der Einbruch sogar rund 80 Prozent. Neben saisonalen Effekten spielt somit offenbar auch der zunehmende Wettbewerbsdruck eine große Rolle.

Die zentrale Frage lautet nun, ob Xiaomis Erfolg ein einmaliger Ausreißer oder der Beginn eines nachhaltigen Trends ist. Wie "CNBC" berichtet, sind die monatlichen Verkaufszahlen für den chinesische Markt notorisch volatil - stark geprägt von Preisanpassungen, staatlichen Impulsen und kurzfristigen Nachfrageeffekten. Gleichzeitig zeigt der Fall des YU7 aber, wie schnell neue Akteure Marktanteile gewinnen können, wenn sie Technologiekompetenz, Markenstärke und Kostenstruktur geschickt kombinieren.

So reagieren die Aktien von Xiaomi und Tesla

An der Börse wirken sich die Verkaufszahlen aus China unterdessen nur geringfügig aus: Die Xiaomi-Aktie beendete den Freitagshandel in Hongkong mit einem Plus von 0,88 Prozent bei 36,84 HKD, während die Tesla-Aktie am Donnerstag an der NASDAQ vorbörslich 0,34 Prozent auf 415,65 US-Dollar verliert.

