Beiersdorf Aktie

14:36 Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Beiersdorf mit einem Kursziel von 129 Euro auf "Outperform" belassen. In Relation zum MSCI-Europa-Index sei die Bewertung des Konsumgüter- und Klebstoffkonzerns deutlich unter ihrem langfristigen Schnitt angekommen, schrieb Callum Elliott am Mittwochabend. Beiersdorf habe ein schwieriges Jahr 2025 hinter sich. Er verspricht sich aber vom vierten Quartal einen Wachstumsschub, der zu einer Neubewertung der Aktien führen sollte. Beiersdorf sei zu Beginn des neuen Jahres seine Top-Empfehlung./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 18:19 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 03:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Beiersdorf AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
129,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
98,90 €		 Abst. Kursziel*:
30,43%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
98,06 €		 Abst. Kursziel aktuell:
31,55%
Analyst Name:
Callum Elliott 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
118,56 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Beiersdorf AG

14:36 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
12.01.26 Beiersdorf Buy Deutsche Bank AG
12.01.26 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
09.01.26 Beiersdorf Sell UBS AG
07.01.26 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

