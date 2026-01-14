DAX 25.297 +0,0%ESt50 6.048 +0,7%MSCI World 4.510 +0,0%Top 10 Crypto 13,03 +1,9%Nas 23.472 -1,0%Bitcoin 83.605 +0,3%Euro 1,1610 -0,3%Öl 63,88 -2,3%Gold 4.601 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 BASF BASF11 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Infineon 623100 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Wall Street vorbörslich fester -- TSMC mit starkem Quartalsbericht -- TUI, NVIDIA, BYD, DroneShield, Honeywell, thyssenkrupp, Rüstungsaktien, VW, Richemont, Microsoft, RWE im Fokus
Top News
Hot Stocks heute: Aktien in der Besprechung: Indra Sistemas, Secunet und Bilfinger Hot Stocks heute: Aktien in der Besprechung: Indra Sistemas, Secunet und Bilfinger
DAX im Konsolidierungsmodus: Anleger behalten Bilanzen & geopolitische Spannungen im Blick DAX im Konsolidierungsmodus: Anleger behalten Bilanzen & geopolitische Spannungen im Blick
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

AstraZeneca Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
164,55 EUR -0,40 EUR -0,24 %
STU
151,82 CHF -0,65 CHF -0,42 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 250,91 Mrd. EUR

KGV 29,47 Div. Rendite 2,35%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 886455

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN GB0009895292

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol AZNCF

Barclays Capital

AstraZeneca Overweight

14:26 Uhr
AstraZeneca Overweight
Aktie in diesem Artikel
AstraZeneca PLC
164,55 EUR -0,40 EUR -0,24%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Astrazeneca mit einem Kursziel von 16500 Pence auf "Overweight" belassen. Analyst James Gordon veröffentlichte am Donnerstag seinen Ausblick auf die Berichtssaison der europäischen Pharmabranche sowie das Jahr 2026. Die Signale der meisten Konzerne für das neue Jahr dürften die Markterwartungen allenfalls moderat verändern, so der Experte. Bei Novo Nordisk sieht er jedoch Korrekturrisiken für den operativen Ergebniskonsens. Auch damit werde allerdings schon recht einhellig gerechnet./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 03:35 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Odua Images / Shutterstock.com

Zusammenfassung: AstraZeneca Overweight

Unternehmen:
AstraZeneca PLC		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
165,00 £
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
165,65 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
James Gordon 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
150,75 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AstraZeneca PLC

14:26 AstraZeneca Overweight Barclays Capital
08:46 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.01.26 AstraZeneca Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.01.26 AstraZeneca Overweight Barclays Capital
06.01.26 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu AstraZeneca PLC

finanzen.net FTSE 100 aktuell: FTSE 100 steigt zum Handelsende
finanzen.net Gewinne in Europa: STOXX 50 beendet den Handel mit Gewinnen
finanzen.net AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca am Mittwochnachmittag freundlich
finanzen.net Gute Stimmung in London: FTSE 100 am Nachmittag auf grünem Terrain
finanzen.net Starker Wochentag in Europa: So steht der STOXX 50 am Mittwochnachmittag
finanzen.net Gute Stimmung in London: FTSE 100 präsentiert sich mittags fester
finanzen.net Aufschläge in Europa: Anleger lassen STOXX 50 am Mittwochmittag steigen
finanzen.net AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca steigt am Mittwochmittag
Zacks Astrazeneca (AZN) Ascends While Market Falls: Some Facts to Note
Business Times Walmart to join Nasdaq 100 on Jan 20 as AstraZeneca exits
Zacks Astrazeneca (AZN) Stock Falls Amid Market Uptick: What Investors Need to Know
Zacks Here's Why Astrazeneca (AZN) is a Strong Momentum Stock
Zacks Astrazeneca (AZN) is a Top-Ranked Growth Stock: Should You Buy?
Zacks The Zacks Analyst Blog Highlights Berkshire Hathaway, AstraZeneca, Intel, Kingsway Financial and BK Technologies
Zacks Top Stock Reports for Berkshire Hathaway, AstraZeneca & Intel
Zacks Here's Why Astrazeneca (AZN) is a Strong Value Stock
RSS Feed
AstraZeneca PLC zu myNews hinzufügen