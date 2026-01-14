AstraZeneca Aktie
Marktkap. 250,91 Mrd. EURKGV 29,47 Div. Rendite 2,35%
WKN 886455
ISIN GB0009895292
Symbol AZNCF
AstraZeneca Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Astrazeneca mit einem Kursziel von 16500 Pence auf "Overweight" belassen. Analyst James Gordon veröffentlichte am Donnerstag seinen Ausblick auf die Berichtssaison der europäischen Pharmabranche sowie das Jahr 2026. Die Signale der meisten Konzerne für das neue Jahr dürften die Markterwartungen allenfalls moderat verändern, so der Experte. Bei Novo Nordisk sieht er jedoch Korrekturrisiken für den operativen Ergebniskonsens. Auch damit werde allerdings schon recht einhellig gerechnet./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 03:35 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Odua Images / Shutterstock.com
Zusammenfassung: AstraZeneca Overweight
|Unternehmen:
AstraZeneca PLC
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
165,00 £
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
165,65 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
James Gordon
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
150,75 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu AstraZeneca PLC
|14:26
|AstraZeneca Overweight
|Barclays Capital
|08:46
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.01.26
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.01.26
|AstraZeneca Overweight
|Barclays Capital
|06.01.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
