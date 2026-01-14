DAX 25.296 +0,0%ESt50 6.036 +0,5%MSCI World 4.511 +0,1%Top 10 Crypto 13,03 +1,9%Nas 23.472 -1,0%Bitcoin 83.127 -0,2%Euro 1,1637 -0,1%Öl 64,04 -2,1%Gold 4.618 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Bayer BAY001 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Siemens Energy ENER6Y BioNTech (ADRs) A2PSR2 SAP 716460 BASF BASF11 Infineon 623100 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- TSMC mit starkem Quartalsbericht -- NVIDIA, BYD, DroneShield, Honeywell, thyssenkrupp, Rüstungsaktien, VW, Richemont, Microsoft im Fokus
Top News
Honeywell-Aktie im Fokus: Quantencomputer-Tochter soll an die Börse gehen - eine Bedrohung für D-Wave? Honeywell-Aktie im Fokus: Quantencomputer-Tochter soll an die Börse gehen - eine Bedrohung für D-Wave?
Schaeffler-Aktie erreicht 52-Wochen-Hoch: Neue Roboter-Partnerschaft treibt Kurs weiter an Schaeffler-Aktie erreicht 52-Wochen-Hoch: Neue Roboter-Partnerschaft treibt Kurs weiter an
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Scout24 Aktie

Kaufen
Verkaufen
Scout24 Aktien-Sparplan
85,00 EUR -0,95 EUR -1,11 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 6,26 Mrd. EUR

KGV 38,40 Div. Rendite 1,55%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A12DM8

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000A12DM80

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SCOTF

Bernstein Research

Scout24 Outperform

12:06 Uhr
Scout24 Outperform
Aktie in diesem Artikel
Scout24
85,00 EUR -0,95 EUR -1,11%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Scout24 von 125 auf 105 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Analysten Christophe Cherblanc und Annick Maas gaben am Mittwochnachmittag einen Ausblick auf das Jahr 2026 in der Medien- und Internetbranche. Dabei fokussierten sie sich stark auf Risiken durch KI, aber auch damit einhergehende Chancen in puncto Produktivität. Bei Scout24 lobten sie die herausragende Innovationskraft, für den Portalbetreiber sei die KI weniger kritisch./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 16:46 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 06:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Scout24

Zusammenfassung: Scout24 Outperform

Unternehmen:
Scout24		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
105,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
84,95 €		 Abst. Kursziel*:
23,60%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
85,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
23,53%
Analyst Name:
Christophe Cherblanc 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
117,23 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Scout24

13.01.26 Scout24 Overweight Barclays Capital
13.01.26 Scout24 Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.01.26 Scout24 Buy Jefferies & Company Inc.
11.12.25 Scout24 Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.12.25 Scout24 Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Scout24

finanzen.net Investment-Tipp Bernstein Research verleiht Scout24-Aktie Outperform in jüngster Analyse Bernstein Research verleiht Scout24-Aktie Outperform in jüngster Analyse
finanzen.net Scout24 Aktie News: Scout24 am Donnerstagmittag mit roten Vorzeichen
finanzen.net Scout24 Aktie News: Scout24 am Donnerstagvormittag ohne große Veränderung
EQS Group EQS-PVR: Scout24 SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
finanzen.net Scout24 Aktie News: Scout24 am Mittwochnachmittag mit roten Vorzeichen
EQS Group EQS-PVR: Scout24 SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Ziel für Scout24 auf 131 Euro - 'Overweight'
finanzen.net DAX 40-Wert Scout24-Aktie: So viel hätte eine Investition in Scout24 von vor 5 Jahren abgeworfen
finanzen.net Analyse: Barclays Capital bewertet Scout24-Aktie mit Overweight in neuer Analyse
EQS Group EQS-PVR: Scout24 SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Scout24 SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: Scout24 SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-AFR: Scout24 SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-DD: Scout24 SE: Sprengnetter Finanzmanagement GmbH, buy
EQS Group EQS-PVR: Scout24 SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: Scout24 SE: Ralf Weitz, buy
EQS Group EQS-News: Correction of a release from 07/01/2026, 10:51 CET/CEST - Scout24 SE: Appointment of new CFO at Scout24 SE: Martin Mildner to succeed Dirk Schmelzer as of 1 March 2026
RSS Feed
Scout24 zu myNews hinzufügen