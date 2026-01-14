Nokia Aktie
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Nokia von 4,20 auf 6,50 Euro angehoben und die Aktien von "Equal-weight" auf "Overweight" hochgestuft. Terence Tsui setzt mit seiner Empfehlung vom Donnerstag auf die Nachfrage nach Netzwerkausrüstung durch das Thema Künstliche Intelligenz (KI). Nach Jahren des Umbaus und der Portfoliooptimierung seien die Finnen schlanker - mit unterschätztem Potenzial durch KI-Rechenzentren./ag/mis
|Unternehmen:
Nokia Oyj (Nokia Corp.)
|Analyst:
Morgan Stanley
|Kursziel:
6,50 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
5,70 €
|Abst. Kursziel*:
14,00%
|Rating vorher:
Equal-weight
|Kurs aktuell:
5,71 €
|Abst. Kursziel aktuell:
13,76%
|
Analyst Name:
Terence Tsui
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
5,41 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
