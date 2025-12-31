DAX 25.352 +0,3%ESt50 6.041 +0,6%MSCI World 4.533 +0,5%Top 10 Crypto 13,03 +1,9%Nas 23.686 +0,9%Bitcoin 83.148 -0,2%Euro 1,1609 -0,3%Öl 63,47 -2,9%Gold 4.613 -0,3%
Top News
Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT, RENK & TKMS: Dänemarks Grönland-Krisengespräch mit den USA ohne Einigung Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT, RENK & TKMS: Dänemarks Grönland-Krisengespräch mit den USA ohne Einigung
DAX letztlich fester: Anleger behalten Bilanzen & geopolitische Spannungen im Blick DAX letztlich fester: Anleger behalten Bilanzen & geopolitische Spannungen im Blick
Richemont Aktie

Marktkap. 110,6 Mrd. EUR

KGV 34,27 Div. Rendite 1,96%
WKN A1W5CV

ISIN CH0210483332

Symbol CFRHF

UBS AG

Richemont Buy

17:41 Uhr
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Richemont nach Umsatzzahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 196 Franken belassen. Ein weiteres "solides und sauberes Quartal" sollte am Markt gut ankommen, schrieb Zuzanna Pusz in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Der Bericht der Schweizer könne Sorgen über ein womöglich schwächeres Ende des Schlussquartals 2025 abmildern./rob/bek/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 06:35 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Richemont

Zusammenfassung: Richemont Buy

Unternehmen:
Richemont		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
196,00 CHF
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
171,15 CHF		 Abst. Kursziel*:
14,52%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
170,55 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
14,92%
Analyst Name:
Zuzanna Pusz 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
184,00 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

