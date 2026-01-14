Richemont Aktie
Marktkap. 110,7 Mrd. EURKGV 34,27 Div. Rendite 1,96%
WKN A1W5CV
ISIN CH0210483332
Symbol CFRHF
Richemont Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Richemont nach Zahlen mit einem Kursziel von 170 Franken auf "Sector Perform" belassen. Der Luxusgüterkonzern habe im dritten Quartal ein starkes Wachstum aufzuweisen, das die schon erhöhten Erwartungen noch übertroffen habe, schrieb Piral Dadhania am Donnerstag. Das Unternehmen lege die Messlatte zum Auftakt dieser Berichtssaison hoch./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 01:39 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 01:39 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Richemont
Zusammenfassung: Richemont Sector Perform
|Unternehmen:
Richemont
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
170,00 CHF
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
174,80 CHF
|Abst. Kursziel*:
-2,75%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
175,57 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
-3,17%
|
Analyst Name:
Piral Dadhania
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
184,00 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Richemont
|08:41
|Richemont Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.01.26
|Richemont Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.01.26
|Richemont Buy
|UBS AG
|17.12.25
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.12.25
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
