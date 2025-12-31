Richemont Aktie
Marktkap. 110,6 Mrd. EURKGV 34,27 Div. Rendite 1,96%
WKN A1W5CV
ISIN CH0210483332
Symbol CFRHF
Richemont Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Richemont nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 200 Franken belassen. Das Juwelengeschäft des Luxuswarenherstellers befinde sich in einer guten Verfassung, schrieb Luca Solca in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Es habe von spendierfreudigen Amerikanern und den Käufen durch Touristen weltweit profitiert./rob/bek/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 10:45 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 10:45 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Richemont
Zusammenfassung: Richemont Outperform
|Unternehmen:
Richemont
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
200,00 CHF
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
172,90 CHF
|Abst. Kursziel*:
15,67%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
170,60 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
17,23%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
184,00 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
