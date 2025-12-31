DAX 25.321 +0,1%ESt50 6.041 +0,6%MSCI World 4.526 +0,4%Top 10 Crypto 13,03 +1,9%Nas 23.626 +0,7%Bitcoin 82.416 -1,1%Euro 1,1608 -0,3%Öl 63,68 -2,6%Gold 4.615 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 BASF BASF11 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Infineon 623100 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Wall Street fester -- TSMC mit starkem Quartalsbericht -- TUI, NVIDIA, BYD, DroneShield, Honeywell, thyssenkrupp, Rüstungsaktien, VW, Richemont, Microsoft, RWE im Fokus
Top News
Wichtige Anpassung im Januar 2026: finanzen.net & finanzen.net ZERO noch besser integriert Wichtige Anpassung im Januar 2026: finanzen.net & finanzen.net ZERO noch besser integriert
TSMC: KI-Gigant zerschmettert Prognosen – Rekordmargen und 2nm-Start zünden nächste Wachstumsstufe! TSMC: KI-Gigant zerschmettert Prognosen – Rekordmargen und 2nm-Start zünden nächste Wachstumsstufe!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Richemont Aktie

Kaufen
Verkaufen
Richemont Aktien-Sparplan
182,65 EUR -7,90 EUR -4,15 %
FSE
170,60 CHF -4,20 CHF -2,40 %
SWX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 110,6 Mrd. EUR

KGV 34,27 Div. Rendite 1,96%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A1W5CV

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN CH0210483332

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol CFRHF

Bernstein Research

Richemont Outperform

15:26 Uhr
Richemont Outperform
Aktie in diesem Artikel
Richemont
182,65 EUR -7,90 EUR -4,15%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Richemont nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 200 Franken belassen. Das Juwelengeschäft des Luxuswarenherstellers befinde sich in einer guten Verfassung, schrieb Luca Solca in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Es habe von spendierfreudigen Amerikanern und den Käufen durch Touristen weltweit profitiert./rob/bek/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 10:45 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 10:45 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Richemont

Zusammenfassung: Richemont Outperform

Unternehmen:
Richemont		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
200,00 CHF
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
172,90 CHF		 Abst. Kursziel*:
15,67%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
170,60 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
17,23%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
184,00 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Richemont

15:26 Richemont Outperform Bernstein Research
11:21 Richemont Buy Deutsche Bank AG
08:46 Richemont Sector Perform RBC Capital Markets
08:41 Richemont Buy Jefferies & Company Inc.
13.01.26 Richemont Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Richemont

dpa-afx Schmuckgeschäft Richemont-Aktie trotzdem tiefer: Alle Erwartungen in Q4 übertroffen Richemont-Aktie trotzdem tiefer: Alle Erwartungen in Q4 übertroffen
finanzen.net Aufschläge in Zürich: Am Nachmittag Gewinne im SMI
finanzen.net SIX-Handel: Pluszeichen im SLI
finanzen.net Pluszeichen in Europa: STOXX 50 am Donnerstagnachmittag im Aufwind
finanzen.net Freundlicher Handel in Zürich: SMI bewegt sich im Plus
finanzen.net Aufschläge in Zürich: SLI präsentiert sich fester
finanzen.net Starker Wochentag in Europa: Gewinne im STOXX 50
dpa-afx WDH/AKTIEN IM FOKUS: Richemont und Luxuswerte schwächeln nach Anfangsgewinnen
dpa-afx AKTIEN IM FOKUS: Richemont und Luxuswerte schwächel nach Anfangsgewinnen
Financial Times Richemont reports double-digit sales growth on high-end jewellery demand
Zacks Are You Looking for a Top Momentum Pick? Why Compagnie Financiere Richemont AG (CFRUY) is a Great Choice
Financial Times Cartier owner Richemont sales rise as rich shoppers spend on jewellery
GlobeNewswire Richemont publishes FY25 Annual Report and Non-Financial Report
Business Times Europe: Stoxx 600 rounds off fifth week of gains, Cartier-parent Richemont advances
Financial Times Cartier owner Richemont rules out big price rises despite US tariff impact
Financial Times Cartier owner Richemont rules out big price rises despite US tariff impact
GlobeNewswire Richemont publishes FY25 Annual Report and Accounts
RSS Feed
Richemont zu myNews hinzufügen