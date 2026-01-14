DAX 25.297 +0,0%ESt50 6.048 +0,7%MSCI World 4.510 +0,0%Top 10 Crypto 13,03 +1,9%Nas 23.472 -1,0%Bitcoin 83.605 +0,3%Euro 1,1610 -0,3%Öl 63,88 -2,3%Gold 4.601 -0,5%
Heidelberg Materials Aktie

232,10 EUR +1,50 EUR +0,65 %
STU
Marktkap. 40,77 Mrd. EUR

KGV 12,09 Div. Rendite 2,77%
WKN wurde kopiert
WKN 604700

ISIN wurde kopiert
ISIN DE0006047004

Symbol wurde kopiert
Symbol HLBZF

Deutsche Bank AG

Heidelberg Materials Buy

14:36 Uhr
Heidelberg Materials Buy
Aktie in diesem Artikel
Heidelberg Materials
232,10 EUR 1,50 EUR 0,65%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Heidelberg Materials vor den am 25. Februar erwarteten Quartalszahlen mit einem Kursziel von 267 Euro auf "Buy" belassen. Die organischen Umsätze - also ohne Wechselkurseffekte sowie Zu- und Verkäufe - dürften denen des Vorjahreszeitraums weitgehend entsprechen, schrieb Jon Bell in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick./ck/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Heidelberg Materials Buy

Unternehmen:
Heidelberg Materials		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
267,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
230,70 €		 Abst. Kursziel*:
15,73%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
232,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
15,04%
Analyst Name:
Jon Bell 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
257,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Heidelberg Materials

14:36 Heidelberg Materials Buy Deutsche Bank AG
09:41 Heidelberg Materials Market-Perform Bernstein Research
13.01.26 Heidelberg Materials Sector Perform RBC Capital Markets
12.01.26 Heidelberg Materials Sector Perform RBC Capital Markets
12.01.26 Heidelberg Materials Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

