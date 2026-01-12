DAX25.416 ±0,0%Est506.022 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,33 +1,3%Nas23.734 +0,3%Bitcoin78.937 +1,0%Euro1,1660 -0,1%Öl65,08 +1,2%Gold4.592 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Lufthansa 823212 Allianz 840400 Amazon 906866 BioNTech (ADRs) A2PSR2 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- EZB-Ausblick: Zinserhöhung unwahrscheinlich -- Siemens Energy, BioNTech, Rüstungsaktien, DEUTZ, Zalando, Munich Re, DroneShield, Nordex im Fokus
Top News
BASF-Aktie verliert: BASF übernimmt Spezialisten für biologische Schädlingsbekämpfung BASF-Aktie verliert: BASF übernimmt Spezialisten für biologische Schädlingsbekämpfung
Palantir-Aktie im Aufwind: Citi erwartet "KI-Superzyklus" - Gewinnsprung in Q4 voraus? Palantir-Aktie im Aufwind: Citi erwartet "KI-Superzyklus" - Gewinnsprung in Q4 voraus?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Verteidigung als Anlagechance: Mit diesem ETF erhältst du Zugang zu europäischen Unternehmen aus dem Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungssektor
Investment-Tipp

Heidelberg Materials-Aktie erhält von RBC Capital Markets Bewertung: Sector Perform

13.01.26 13:52 Uhr
RBC Capital Markets ändert die Perspektive: Neues Rating für Heidelberg Materials-Aktie | finanzen.net

RBC Capital Markets hat eine sorgfältige Analyse der Heidelberg Materials-Aktie durchgeführt. Hier sind die festgestellten Ergebnisse.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Heidelberg Materials
228,40 EUR -7,10 EUR -3,01%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Heidelberg Materials auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 233 Euro belassen. Anthony Codling berücksichtigte in einer am Dienstag vorliegenden Studie aktuelle Währungs- und Wettereinflüsse in seinen Schätzungen für den Baustoffkonzern. Diese seien aber nicht groß genug, um etwas an der Einschätzung und dem Kursziel der Aktie zu ändern.

Aktienauswertung: Die Heidelberg Materials-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Die Heidelberg Materials-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 13:36 Uhr um 2,3 Prozent auf 228,70 EUR ab. Insofern weist der Anteil noch eine Steigerungsaussicht von 1,88 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 86.658 Heidelberg Materials-Aktien.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 12:10 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 12:10 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Heidelberg Materials

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Heidelberg Materials

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Strahlengang / Shutterstock.com

Nachrichten zu Heidelberg Materials

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Heidelberg Materials

DatumRatingAnalyst
13:51Heidelberg Materials Sector PerformRBC Capital Markets
12.01.2026Heidelberg Materials Sector PerformRBC Capital Markets
12.01.2026Heidelberg Materials BuyJefferies & Company Inc.
09.01.2026Heidelberg Materials BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.01.2026Heidelberg Materials BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
12.01.2026Heidelberg Materials BuyJefferies & Company Inc.
09.01.2026Heidelberg Materials BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.01.2026Heidelberg Materials BuyUBS AG
29.12.2025Heidelberg Materials BuyJefferies & Company Inc.
19.12.2025Heidelberg Materials OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
13:51Heidelberg Materials Sector PerformRBC Capital Markets
12.01.2026Heidelberg Materials Sector PerformRBC Capital Markets
09.12.2025Heidelberg Materials Market-PerformBernstein Research
08.12.2025Heidelberg Materials Sector PerformRBC Capital Markets
07.11.2025Heidelberg Materials Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
10.11.2023Heidelberg Materials UnderweightBarclays Capital
10.08.2023Heidelberg Materials UnderweightBarclays Capital
27.07.2023Heidelberg Materials UnderweightBarclays Capital
11.07.2023HeidelbergCement UnderweightBarclays Capital
23.05.2023HeidelbergCement UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Heidelberg Materials nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen