RBC Capital Markets hat eine sorgfältige Analyse der Heidelberg Materials-Aktie durchgeführt. Hier sind die festgestellten Ergebnisse.

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Heidelberg Materials auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 233 Euro belassen. Anthony Codling berücksichtigte in einer am Dienstag vorliegenden Studie aktuelle Währungs- und Wettereinflüsse in seinen Schätzungen für den Baustoffkonzern. Diese seien aber nicht groß genug, um etwas an der Einschätzung und dem Kursziel der Aktie zu ändern.

Aktienauswertung: Die Heidelberg Materials-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Die Heidelberg Materials-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 13:36 Uhr um 2,3 Prozent auf 228,70 EUR ab. Insofern weist der Anteil noch eine Steigerungsaussicht von 1,88 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 86.658 Heidelberg Materials-Aktien.

