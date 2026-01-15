ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Heidelberg Materials auf 'Overweight'
Werte in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Heidelberg Materials nach einer Veranstaltung mit dem Firmenchef des Baustoffkonzerns auf "Overweight" mit einem Kursziel von 260 Euro belassen. Dominik von Achten schließe in Europa eine stärkere Absatzerholung als in den USA nicht aus, schrieb Elodie Rall in einer am Freitag vorliegenden Studie. Preiserhöhungen dürften in mehreren Stufen innerhalb des ersten Quartals implementiert werden./rob/niw/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 13:59 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 13:59 / GMT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Ausgewählte Hebelprodukte auf Heidelberg Materials
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Heidelberg Materials
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent