Aktien Schweiz etwas leichter - Sika nach Gewinnwarnung auf Talfahrt

DOW JONES--Etwas leichter haben die Kurse am Aktienmarkt in der Schweiz den Handel am Dienstag beendet. Der SMI verlor 0,5 Prozent auf 13.365 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich zwölf Kursverlierer und sieben -gewinner gegenüber, unverändert schlossen die Aktien von Givaudan. Umgesetzt wurden 18,27 (Vortag: 17) Millionen Aktien.

Wer­bung Wer­bung

In den Blick rückte die gerade anlaufende Bilanzsaison. Hier hatte Sika für 2025 einen Umsatzrückgang vermeldet und die Anleger zusätzlich mit einer Gewinnwarnung erschreckt. Die Sika-Aktie sackte um 9,5 Prozent ab und zog auch andere Aktien aus dem Sektor Baumaterialien nach unten. Amrize, Holcim und Geberit verbilligten sich um bis zu 2,6 Prozent.

Einen wesentlichen Anteil am Minus des SMI dürften auch die Pharmaschwergewichte gehabt haben. Novartis und Roche verbuchten Kursverluste von 0,2 und 0,5 Prozent. Nestle schafften dagegen den Dreh ins Plus und schlossen 0,3 Prozent höher.

Daneben trennten sich die Investoren von Versicherungsaktien. Für Swiss Life, Swiss Re und Zurich ging es um bis zu 2 Prozent abwärts.

Wer­bung Wer­bung

Richemont retteten ein kleines Plus von 0,1 Prozent ins Ziel, nachdem sie zeitweise deutlicher zugelegt hatten. Die Analysten von Jefferies hatten sich zuversichtlich gezeigt, dass der Luxusgüterkonzern am 15. Januar erfreuliche Zahlen zu seinem dritten Geschäftsquartal vorlegen wird.

Givaudan (unverändert) wurden gestützt vom deutschen Wettbewerber Symrise, der einen Aktienrückkauf angekündigt hatte.

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/kla

(END) Dow Jones Newswires

January 13, 2026 11:42 ET (16:42 GMT)