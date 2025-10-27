DAX24.309 +0,3%Est505.711 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,71 +5,4%Nas23.606 +1,7%Bitcoin99.331 +0,9%Euro1,1639 +0,1%Öl65,74 +0,1%Gold4.006 -1,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 Beyond Meat A2N7XQ NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Amazon 906866 Porsche vz. PAG911 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Gerresheimer A0LD6E Siemens Energy ENER6Y AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Fortschritte im Handelsstreit: DAX letztlich fester -- Bitcoin zieht deutlich an -- Gewinn von Porsche bricht ein -- Tesla, EVOTEC, thyssenkrupp, Gerresheimer, Nordex, Beyond Meat, Goldpreis im Fokus
Top News
Trend verstärkt sich selbst: Gold-ETFs zusammen mit Goldpreis im Rallymodus Trend verstärkt sich selbst: Gold-ETFs zusammen mit Goldpreis im Rallymodus
Porsche-Aktie dennoch höher: Operativer Gewinn bricht wegen Sonderkosten ein Porsche-Aktie dennoch höher: Operativer Gewinn bricht wegen Sonderkosten ein
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Jetzt entdecken: finanzen.net SmartCaps - Unsere neue Heimat für spannende Nebenwerte.

Aktien Schweiz etwas leichter - Sika klar Schlusslicht im SMI

27.10.25 17:58 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Kühne + Nagel International AG (KN)
158,85 CHF 2,40 CHF 1,53%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Logitech S.A.
89,90 CHF 1,00 CHF 1,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Lonza AG (N)
578,60 CHF -8,00 CHF -1,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Novartis AG
103,16 CHF -0,92 CHF -0,88%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Roche AG (Genussschein)
267,40 CHF -3,80 CHF -1,40%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Sika AG
168,50 CHF -7,50 CHF -4,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
UBS
30,74 CHF 0,35 CHF 1,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Obwohl die Zahl der Gewinner und Verlierer im Leitindex SMI ungefähr ausgeglichen war, hat der Leitindex der Schweizer Börse am Montag leichter tendiert. Bei den Verlierern fanden sich mit Nestle, Roche und Novartis die drei Schwergewichte.

Wer­bung

Der SMI verlor 0,3 Prozent auf 12.528 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 11 Kursverlierer und 9 -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 18,57 (Freitag: 17,51) Millionen Aktien.

Tagessieger waren ohne Nachrichten Kühne+Nagel mit einem Plus von 1,5 Prozent. UBS stiegen um 1,2 Prozent. Die Großbank rechnet laut einem Reuters-Bericht damit, 2026 als erste Schweizer Bank eine nationale Banklizenz in den USA zu erhalten. Die Bank könnte dann in den USA Giro- und Sparkonten anbieten.

Dahinter rangierte mit Logitech (+1,1%) der einzige Technologietitel im SMI. Er dürfte im Sog erneut fester US-Technologietitel gesucht gewesen sein.

Wer­bung

Klares Schlusslicht waren Sika mit einem Minus von 4,3 Prozent. Die Aktie hatte sich zum Ausklang der Vorwoche mit einem nur kleinen Minus nach enttäuschten Erwartungen mit den Quartalszahlen noch vergleichsweise gut gehalten.

Für Novartis ging es um 0,9 Prozent nach unten. Hier sorgte für Abgaben, dass der Pharmariese 12 Milliarden Dollar in die Hand nimmt und das US-Biotechnologieunternehmen Avidity Biosciences kauft. Novartis will dadurch Ausrichtung auf die Behandlung neuromuskulärer Erkrankungen stärken. Der Kaufpreis entspricht einer Prämie von satten 46 Prozent auf den Avidity-Schlusskurs vom Freitag.

Für Roche hing es noch kräftiger südwärts, um 1,4 Prozent. Hier sorgte eine Abstufung auf "Underperform" von "Hold" durch die Analysten von Jefferies für Verkäufe.

Wer­bung

Lonza verbilligten sich um 1,4 Prozent. Das Unternehmen hatte ohne finanzielle Details mitgeteilt, die französische Redberry zu übernehmen, einen Anbieter von Schnelltests für mikrobiologische Analysen.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos

(END) Dow Jones Newswires

October 27, 2025 12:59 ET (16:59 GMT)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Kühne + Nagel International

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Kühne + Nagel International

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Sika AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Sika AG

DatumRatingAnalyst
28.02.2013Sika haltenVontobel Research
11.01.2013Sika haltenVontobel Research
10.01.2013Sika haltenVontobel Research
13.12.2012Sika neutralSarasin Research
13.12.2012Sika holdVontobel Research
DatumRatingAnalyst
27.06.2012Sika buyVontobel Research
11.01.2012Sika buyVontobel Research
10.01.2012Sika buyVontobel Research
14.12.2011Sika buyVontobel Research
03.11.2011Sika buyVontobel Research
DatumRatingAnalyst
28.02.2013Sika haltenVontobel Research
11.01.2013Sika haltenVontobel Research
10.01.2013Sika haltenVontobel Research
13.12.2012Sika neutralSarasin Research
13.12.2012Sika holdVontobel Research
DatumRatingAnalyst
31.10.2012Sika underperformCheuvreux SA

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Sika AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen