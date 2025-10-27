Aktien Schweiz etwas leichter - Sika klar Schlusslicht im SMI

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Obwohl die Zahl der Gewinner und Verlierer im Leitindex SMI ungefähr ausgeglichen war, hat der Leitindex der Schweizer Börse am Montag leichter tendiert. Bei den Verlierern fanden sich mit Nestle, Roche und Novartis die drei Schwergewichte.

Der SMI verlor 0,3 Prozent auf 12.528 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 11 Kursverlierer und 9 -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 18,57 (Freitag: 17,51) Millionen Aktien.

Tagessieger waren ohne Nachrichten Kühne+Nagel mit einem Plus von 1,5 Prozent. UBS stiegen um 1,2 Prozent. Die Großbank rechnet laut einem Reuters-Bericht damit, 2026 als erste Schweizer Bank eine nationale Banklizenz in den USA zu erhalten. Die Bank könnte dann in den USA Giro- und Sparkonten anbieten.

Dahinter rangierte mit Logitech (+1,1%) der einzige Technologietitel im SMI. Er dürfte im Sog erneut fester US-Technologietitel gesucht gewesen sein.

Klares Schlusslicht waren Sika mit einem Minus von 4,3 Prozent. Die Aktie hatte sich zum Ausklang der Vorwoche mit einem nur kleinen Minus nach enttäuschten Erwartungen mit den Quartalszahlen noch vergleichsweise gut gehalten.

Für Novartis ging es um 0,9 Prozent nach unten. Hier sorgte für Abgaben, dass der Pharmariese 12 Milliarden Dollar in die Hand nimmt und das US-Biotechnologieunternehmen Avidity Biosciences kauft. Novartis will dadurch Ausrichtung auf die Behandlung neuromuskulärer Erkrankungen stärken. Der Kaufpreis entspricht einer Prämie von satten 46 Prozent auf den Avidity-Schlusskurs vom Freitag.

Für Roche hing es noch kräftiger südwärts, um 1,4 Prozent. Hier sorgte eine Abstufung auf "Underperform" von "Hold" durch die Analysten von Jefferies für Verkäufe.

Lonza verbilligten sich um 1,4 Prozent. Das Unternehmen hatte ohne finanzielle Details mitgeteilt, die französische Redberry zu übernehmen, einen Anbieter von Schnelltests für mikrobiologische Analysen.

October 27, 2025 12:59 ET (16:59 GMT)