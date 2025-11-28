Starker Wochentag in Zürich: SMI verbucht zum Start Zuschläge

SMI-Marktbericht

Der SMI bleibt auch am Freitagmorgen in der Gewinnzone.

Der SMI verbucht im SIX-Handel um 09:10 Uhr Gewinne in Höhe von 0,06 Prozent auf 12.839,30 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 1,477 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SMI 0,071 Prozent tiefer bei 12.821,93 Punkten in den Freitagshandel, nach 12.831,05 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte heute sein Tageshoch bei 12.839,50 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 12.821,93 Punkten lag.

SMI-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der SMI bislang ein Plus von 1,16 Prozent. Vor einem Monat, am 28.10.2025, lag der SMI-Kurs bei 12.360,15 Punkten. Der SMI erreichte vor drei Monaten, am 28.08.2025, den Wert von 12.219,20 Punkten. Der SMI lag vor einem Jahr, am 28.11.2024, bei 11.709,80 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2025 bereits um 10,45 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des SMI liegt derzeit bei 13.199,05 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 10.699,66 Zählern markiert.

Aufsteiger und Absteiger im SMI

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen derzeit Sika (+ 1,01 Prozent auf 159,65 CHF), Partners Group (+ 0,67 Prozent auf 959,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,63) Prozent auf 57,48 CHF), Roche (+ 0,36 Prozent auf 310,40 CHF) und Novartis (+ 0,29 Prozent auf 104,94 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen derweil Swisscom (-0,51 Prozent auf 580,50 CHF), Nestlé (-0,51 Prozent auf 79,51 CHF), Alcon (-0,25 Prozent auf 63,78 CHF), Swiss Re (-0,21 Prozent auf 141,75 CHF) und Zurich Insurance (-0,17 Prozent auf 575,80 CHF) unter Druck.

SMI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 372.531 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 266,946 Mrd. Euro im SMI den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,05 erwartet. Die Zurich Insurance-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,19 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net