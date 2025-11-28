DAX23.756 -0,1%Est505.650 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,38 -1,3%Nas23.215 +0,8%Bitcoin78.731 +0,1%Euro1,1571 -0,2%Öl63,65 +0,4%Gold4.167 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 PUMA 696960 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Bayer BAY001 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Amazon 906866 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen mehrheitlich im Plus -- Delivery Hero-Großaktionäre fordern strategische Überprüfung -- Rüstungsaktien, Oracle, PUMA, TUI im Fokus
Top News
TUI-Aktie zuletzt kräftig erholt: Welche Faktoren den Kurs antreiben TUI-Aktie zuletzt kräftig erholt: Welche Faktoren den Kurs antreiben
JP Morgan Chase & Co. verleiht Deutsche Telekom-Aktie Overweight in jüngster Analyse JP Morgan Chase & Co. verleiht Deutsche Telekom-Aktie Overweight in jüngster Analyse
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
700 % in 7 Jahren: So schlägt Jan Beckers die Nasdaq
SMI-Marktbericht

Starker Wochentag in Zürich: SMI verbucht zum Start Zuschläge

28.11.25 09:27 Uhr
Starker Wochentag in Zürich: SMI verbucht zum Start Zuschläge | finanzen.net

Der SMI bleibt auch am Freitagmorgen in der Gewinnzone.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
57,50 CHF 0,38 CHF 0,67%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Alcon AG
63,94 CHF 0,00 CHF 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Nestlé SA (Nestle)
79,62 CHF -0,30 CHF -0,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Novartis AG
104,66 CHF 0,02 CHF 0,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Partners Group AG
958,40 CHF 5,80 CHF 0,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Roche AG (Genussschein)
309,80 CHF 0,50 CHF 0,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Sika AG
159,65 CHF 1,60 CHF 1,01%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Swiss Re AG
141,55 CHF -0,50 CHF -0,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Swisscom AG
580,00 CHF -3,50 CHF -0,60%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
UBS
30,97 CHF 0,06 CHF 0,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Zurich Insurance AG (Zürich)
575,00 CHF -1,80 CHF -0,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
SMI
12.833,1 PKT 2,0 PKT 0,02%
Charts|News|Analysen

Der SMI verbucht im SIX-Handel um 09:10 Uhr Gewinne in Höhe von 0,06 Prozent auf 12.839,30 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 1,477 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SMI 0,071 Prozent tiefer bei 12.821,93 Punkten in den Freitagshandel, nach 12.831,05 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte heute sein Tageshoch bei 12.839,50 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 12.821,93 Punkten lag.

SMI-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der SMI bislang ein Plus von 1,16 Prozent. Vor einem Monat, am 28.10.2025, lag der SMI-Kurs bei 12.360,15 Punkten. Der SMI erreichte vor drei Monaten, am 28.08.2025, den Wert von 12.219,20 Punkten. Der SMI lag vor einem Jahr, am 28.11.2024, bei 11.709,80 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2025 bereits um 10,45 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des SMI liegt derzeit bei 13.199,05 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 10.699,66 Zählern markiert.

Aufsteiger und Absteiger im SMI

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen derzeit Sika (+ 1,01 Prozent auf 159,65 CHF), Partners Group (+ 0,67 Prozent auf 959,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,63) Prozent auf 57,48 CHF), Roche (+ 0,36 Prozent auf 310,40 CHF) und Novartis (+ 0,29 Prozent auf 104,94 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen derweil Swisscom (-0,51 Prozent auf 580,50 CHF), Nestlé (-0,51 Prozent auf 79,51 CHF), Alcon (-0,25 Prozent auf 63,78 CHF), Swiss Re (-0,21 Prozent auf 141,75 CHF) und Zurich Insurance (-0,17 Prozent auf 575,80 CHF) unter Druck.

SMI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 372.531 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 266,946 Mrd. Euro im SMI den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,05 erwartet. Die Zurich Insurance-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,19 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf ABB (Asea Brown Boveri)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ABB (Asea Brown Boveri)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Nestlé SA (Nestle)

DatumRatingAnalyst
26.11.2025Nestlé NeutralJP Morgan Chase & Co.
25.11.2025Nestlé Market-PerformBernstein Research
12.11.2025Nestlé Sector PerformRBC Capital Markets
05.11.2025Nestlé NeutralJP Morgan Chase & Co.
03.11.2025Nestlé BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
03.11.2025Nestlé BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.10.2025Nestlé KaufenDZ BANK
02.09.2025Nestlé AddBaader Bank
08.08.2025Nestlé AddBaader Bank
28.07.2025Nestlé BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
26.11.2025Nestlé NeutralJP Morgan Chase & Co.
25.11.2025Nestlé Market-PerformBernstein Research
12.11.2025Nestlé Sector PerformRBC Capital Markets
05.11.2025Nestlé NeutralJP Morgan Chase & Co.
24.10.2025Nestlé Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
24.07.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
27.06.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
19.06.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
27.05.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
24.04.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Nestlé SA (Nestle) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen