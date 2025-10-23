DAX 24.158 -0,2%ESt50 5.664 -0,1%MSCI World 4.343 +0,0%Top 10 Crypto 15,21 +0,1%Nas 22.942 +0,9%Bitcoin 95.627 +0,9%Euro 1,1612 -0,1%Öl 66,23 +0,4%Gold 4.063 -1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Beyond Meat A2N7XQ TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 D-Wave Quantum A3DSV9 NVIDIA 918422 SAP 716460 RENK RENK73 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Plug Power A1JA81 Volkswagen (VW) vz. 766403 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hoffnung auf Entspannung im Handelsstreit: DAX schwächer -- Asiens Börsen mit Gewinnen -- Intel: Starke Zahlen -- HENSOLDT: Höhere Erwartungen -- SuperMicro, Newmont, Beyond Meat, Dow im Fokus
Top News
Holcim-Aktie stabil: Holcim mit weniger Umsatz und stabilem Betriebsgewinn Holcim-Aktie stabil: Holcim mit weniger Umsatz und stabilem Betriebsgewinn
DroneShield-Aktie dennoch tiefer: Neue Sicherheitsinitiative für Flughäfen gestartet DroneShield-Aktie dennoch tiefer: Neue Sicherheitsinitiative für Flughäfen gestartet
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Nestlé Aktie

Kaufen
Verkaufen
86,90 EUR ±0,00 EUR ±0,00 %
STU
80,23 CHF -0,41 CHF -0,51 %
SWX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 224,02 Mrd. EUR

KGV 17,86 Div. Rendite 4,07%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A0Q4DC

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN CH0038863350

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol NSRGF

Bernstein Research

Nestlé Market-Perform

10:21 Uhr
Nestlé Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
Nestlé SA (Nestle)
86,90 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Nestle auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 79 Franken belassen. Nach gut vier sehr schwierigen Jahren mit deutlichen Kursverlusten gebe es unter dem neuen Chef mit den jüngsten, starken Quartalszahlen nun die Hoffnung auf eine Trendwende, schrieb Callum Elliott in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Die jüngste, deutliche Erholung der Aktie könnte sich aber als verfrüht erweisen./rob/gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 20:57 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 01:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Nestlé Market-Perform

Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
79,00 CHF
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
80,24 CHF		 Abst. Kursziel*:
-1,55%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
80,23 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
-1,53%
Analyst Name:
Callum Elliott 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
83,81 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nestlé SA (Nestle)

10:21 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
22.10.25 Nestlé Kaufen DZ BANK
22.10.25 Nestlé Neutral UBS AG
22.10.25 Nestlé Hold Deutsche Bank AG
20.10.25 Nestlé Equal Weight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)

finanzen.net Nestlé Aktie News: Nestlé am Donnerstagnachmittag schwächer
finanzen.net Börse Zürich: So steht der SMI am Donnerstagnachmittag
finanzen.net SLI aktuell: SLI-Börsianer greifen zu
finanzen.net Optimismus in Europa: STOXX 50 am Donnerstagnachmittag auf grünem Terrain
finanzen.net Nestlé Aktie News: Nestlé verzeichnet am Donnerstagmittag Verluste
finanzen.net Schwacher Wochentag in Zürich: SMI beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone
finanzen.net Nestlé Aktie News: Nestlé am Vormittag mit Kursabschlägen
finanzen.net Mittwochshandel in Zürich: SMI gibt zum Handelsende nach
FOX Business Nestle to cut 16,000 jobs as part of cost savings initiative
MarketWatch Nestle earnings beat and 16,000 job cuts prompt biggest one-day jump in shares since 2008
New York Times Nestlé to Slash 16,000 Jobs in Cost-Cutting Push
BBC Nestle to axe 16,000 jobs as new boss pushes to cut costs
BBC Nestle to axe 16,000 jobs as new boss pushes to cut costs
Business Times Nestle to axe 16,000 jobs as new CEO targets sales growth
RTE.ie Nestle to cut 16,000 jobs as CEO starts 'turnaround fire'
Financial Times Nestlé to axe 16,000 jobs as new boss intensifies cost-cutting push
RSS Feed
Nestlé SA (Nestle) zu myNews hinzufügen