Kursziel angehoben

Nestlé-Aktie gefragt: Berenberg stuft von "Hold" auf "Buy" hoch

03.11.25 09:29 Uhr
Nestlé-Aktie fester: Hochstufung durch Berenberg | finanzen.net

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Nestle angehoben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nestlé SA (Nestle)
77,96 CHF 1,08 CHF 1,40%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Nestlé von 83,10 auf 92,00 Franken angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Die aktuelle eingepreisten Risiken seien exzessiv, schrieb Fulvio Cazzol in seiner am Montag vorliegenden Kaufempfehlung. Zudem rechnet er 2026 mit einer besseren Performance der Schweizer auf allen Ebenen der Bilanz.

Die Nestlé-Aktie notiert an der SIX zeitweise 0,86 Prozent höher bei 77,54 Franken.

/rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 17:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

HAMBURG (dpa-AFX)

Bildquellen: Taina Sohlman / Shutterstock.com, Ken Wolter / Shutterstock.com

